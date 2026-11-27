Diskussionen rund um das Thema Energie werden in den Kommunen mit Tagebau- und Kohlegeschichte beherzt geführt, zumal das Datum des Kohleausstiegs in NRW näher rückt und ein schleppender Ausbau der Erneuerbaren, ebenso wie der Netzausbau, zum Flaschenhals für den Strukturwandel werden könnte.

Passend also, dass das Grüne Forum, zu dem die Grünen-Ortsverbände Bergheim und Bedburg einluden, unter dem Titel „Energiewende 2.0: Umsetzen statt Abwürgen!“ in Bergheim stattfand, im Medio Rhein-Erft.

Giegold: Energiewende ist mehr als Klimaschutz

Sven Giegold, Mitglied des Bundesvorstands von Bündnis 90/Die Grünen und ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, gab laut Mitteilung der Grünen im Rhein-Erft-Kreis den inhaltlichen Auftakt. Eine seiner Botschaften: Energiewende ist mehr als ein Instrument des Klimaschutzes. „Sie ist auch aus wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Gründen eine logische Konsequenz“, heißt es in einer Mitteilung der Kreis-Grünen. Eine dezentrale Energieversorgung stärke die Resilienz, mache das System weniger anfällig für Störungen, schaffe die Chance auf stabilere und langfristig niedrigere Energiepreise und reduziere die Abhängigkeit von anderen Staaten, „von denen wir aus politischen und strategischen Gründen lieber nicht abhängig sein möchten“, heißt es in der Mitteilung zur Veranstaltung.

Impulse zum Rheinischen Revier und zum nachhaltigen Bauen

Auch Franz Wilhelm Iven, ehemaliger Referatsleiter für Energietechnik, Energiespeicher und Wärmeinfrastruktur im NRW-Wirtschaftsministerium, gab Impulse zu den besonderen Herausforderungen im Rheinischen Revier.

Astrid Dahmen-Fries, im Rhein-Erft-Kreis und in Bergheim bei den Grünen aktiv, brachte ihre Perspektive als Architektin und Expertin für nachhaltiges Bauen und Wohnen ein, um zu beleuchten, wie nachhaltige Lösungen die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Region stärken können. Sie tritt bei der Landtagswahl 2027 als Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für Bergheim, Bedburg, Elsdorf und Pulheim an.

Diskussion: Austausch über die „politische Bubble“ hinaus

Im Anschluss an die Beiträge gab es eine Diskussion. Janina Zensus, Kreisvorsitzende der Grünen im Rhein-Erft-Kreis, führte als Moderatorin durch den Abend. „Wir wollen mit dem Grünen Forum bewusst Räume schaffen, in denen wir auch über die politische Bubble hinaus mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen“, wird Janina Zensus in der Mitteilung der Grünen zitiert. „Gerade im Rheinischen Revier, das durch den Braunkohleausstieg vor großen Veränderungen steht, brauchen wir solche Gelegenheiten zum Austausch.“ Die Energiewende lasse sich nicht nur als technische oder politische Aufgabe, sondern als eine Chance der Region begreifen, wenn sie denn entschlossen gestaltet wird.

Nächstes Forum am 19. Januar in Kerpen

Das nächste Grüne Forum findet am 19. Januar in der Lutherkirche in Kerpen statt. Zu Gast ist dann Uwe Schneidewind, ehemaliger Oberbürgermeister von Wuppertal, Transformationsforscher und Autor des Buchs „Dienstschluss – Herausforderung Kommunalpolitik“. Darin berichtet er von seinen Erfahrungen und beleuchtet, warum Veränderungen in Kommunen oft so schwierig sind und wo dennoch Möglichkeiten für eine erfolgreiche Gestaltung vor Ort entstehen. Interessierte sind herzlich eingeladen. (rag)