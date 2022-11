Fahrer erkannte Geschwindigkeit zu spät Vier Verletzte bei Unfall auf A61 in Bergheim

Bergheim – An der Autobahnauffahrt zur A 61 in Bergheim sind am Mittwochnachmittag mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei erlitten vier Personen Verletzungen, die Mitarbeitern des Rettungsdienstes aus Bergheim behandelten.

Kurz nach 15 Uhr hatte ein Autofahrer an der Auffahrt in Richtung Kerpen nicht rechtzeitig erkannt, dass die Autos vor ihm langsamer fuhren als er. Er fuhr auf, sein Wagen schob zwei weitere aufeinander.

Die Autobahnauffahrt in Richtung Süden musste nach dem Unfall für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt werden.

Der Grund für den Auffahrunfall ist noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei prüft unter anderem auch, ob Drogen oder Alkohol einen Rolle gespielt haben könnten. Die Ermittlungen dauern an.