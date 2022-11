Bergheim – Eindeutige und einfache Antworten gibt es nicht. Diese Erfahrung machten die Schülerinnen und Schüler des Bergheimer Gutenberg-Gymnasiums bei einem Projekttag zum Krieg gegen die Ukraine.



Am ersten Schultag nach den Osterferien erarbeiteten sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte die Hintergründe zum Krieg. Dabei seien die Diskussionen auch mal hitziger geworden, berichtet die Schule.



Der Frieden ist das höchste Ziel

Soll die Bundesrepublik Waffen liefern? Ist eine gemäßigte Außenpolitik bei Aggressoren wie derzeit in Russland noch angemessen? Auch wenn es schwierig war, darauf eindeutige Antworten zu finden, waren sich doch alle in einem einig: Das Ziel muss ein baldiger Frieden sein.

Teil des Projekttags war auch eine Kunstaktion. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler hatten Hunderte weiße Tauben aus Papier gebastelt, die nun an Schnüren durch die Aula fliegen. Die Tauben stehen für Frieden und Hoffnung und schweben um die Zeichnung der Kiewer Plastik „Bittere Erinnerung an die Kindheit“ herum, die in der Aula hängt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Engelhard-Schließung Anzeige Dieses Geschäft hat in der Bergheimer Innenstadt eröffnet von Niklas Pinner

Im Schatten des RWE-Kraftwerks Anzeige Penny baut neuen Markt in Bergheim-Niederaußem von Niklas Pinner

Anwohner sind besorgt Anzeige Kommt die nächste Kiesgrube vor den Toren Bergheims? von Dietmar Fratz

Zum Abschluss des Projekttags am Gutenberg-Gymnasium sangen die Jugendlichen zu Hunderten das 2018 erschienene Lied von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“. (nip)