Im Bergheimer Ortsteil Quadrath-Ichendorf war die Feuerwehr am Mittwochabend wegen eines brennenden Stellplatzes im Einsatz.

Gegen 18.35 Uhr ging der Notruf für die Adresse in der Bussardstraße bei den Bergheimer Brandschützern ein. Personen erlitten laut Auskunft der Helfer keinerlei Verletzungen. Jedoch drang massiver Qualm bis unter das Dach des unmittelbar benachbarten Hauses vor.

Zwei Teams gehen mit Atemschutzgeräten vor

Als die ersten Helfer vor Ort eintrafen, stand das Nebengebäude schon komplett in Flammen. Meterhohe Feuerzungen stiegen empor und brachten die Rückwand des benachbarten Wohnhauses mit seinen anderthalb Etagen in akute Gefahr. Zudem zog die Hitze im Gartenbereich eine dort gepflanzte Hecke in Mitleidenschaft.

Zu jenem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise keinerlei Bewohner mehr innerhalb des Hauses. Dadurch war es den Wehrleuten möglich, sofort mit der direkten Bekämpfung der Flammen zu starten.

Sobald der Zugang zum Garagenbau geschaffen war, begann ein mit Atemschutzgeräten ausgestattetes Team unverzüglich mit den Löscharbeiten. Zeitgleich durchsuchte eine zweite, ebenfalls geschützte Gruppe das angrenzende Wohngebäude. Da das Feuer enormen Qualm verursachte, breitete sich dieser im gesamten oberen Bereich unter dem Hausdach aus.

Weil die Wehrleute so zügig eingriffen, gelang es ihnen rasch, die Gefahr einzudämmen und ein Übergreifen der Flammen zu stoppen. Etwa 20 Minuten nach dem Start der Maßnahmen vor Ort konnte das Personalaufgebot schon verringert werden.

Danach folgten allerdings noch aufwendige Nacharbeiten zum Ablöschen von Glutnestern, wofür auch Löschschaum genutzt wurde. Zwei spezielle Ventilatoren schafften schließlich den dichten Qualm wieder aus dem Wohngebäude hinaus.

Alles in allem beteiligten sich rund 35 Helfer. Vor Ort arbeiteten die Löschgruppen aus Ahe, Thorr sowie Quadrath-Ichendorf gemeinsam mit dem Personal der Bergheimer Hauptwache, während Stadtbrandinspektor Peter Keuthmann die Koordination übernahm.

Um 20.30 Uhr herum konnten die letzten Wagen wieder einrücken. Sowohl zum Auslöser des Feuers als auch zur genauen Summe des Sachschadens liegen den Brandschützern bislang keinerlei Erkenntnisse vor. (red)