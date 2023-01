Gefödert von der Telekom-Stiftung So will die Stadt Bergheim Medienkompetenz fördern

Bergheim – Unter dem Namen „Medien.Werkstatt.Bergheim“ will die Stadtverwaltung Kinder und Jugendliche an digitale Medien heranführen. Gefördert wird die Medienwerkstatt über die Initiative „Ich kann was!“ der Deutschen-Telekom-Stiftung. Teil des Projekts sind die Arbeitsgemeinschaft Offene Türen, die städtischen und freien Kinder- und Jugendzentren in der Kreisstadt sowie die Mobile Jugendarbeit. Die Stadt ist Schirmherrin.

Mitmachen werden das Juze-Mitte am Chaunyring, das Juze4Teens in Oberaußem, der Checkpoint in Glessen, das Juze T.O.T und der Kidsclub in Ahe sowie das Kinder- und Jugendzentrum in Quadrath-Ichendorf.

Bergheim: Auch Mitarbeiter sollen lernen

Die Stadt verspricht sich von der Medienwerkstatt einen „Makerspace“, also einen Raum, in dem sich Kinder und Jugendliche mit moderner Technik vertraut machen können. Auch andere Netzwerkpartner könnten dazu beitragen. Vor allem soll es darum gehen, Medienkompetenz zu vermitteln, und zwar sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Einrichtungen. Die Verwaltung erhofft sich außerdem neue kreative Prozesse, die die Teilhabe und Integration junger Menschen in ihrem jeweiligen Umfeld fördern.

Geplant ist, digitales Studioequipment anzuschaffen, um unter anderem Videos, Podcasts und Songs aufzunehmen. Außerdem soll es einen 3-D-Drucker geben. Ein Tag der offenen Tür soll Ende Januar stattfinden. Auch eine digitale Info-Plattform zum Thema ist in Arbeit. Weitere Informationen gibt es im Juze-Mitte bei Jörg Weigang, juze-mitte@bergheim.de, 02271/65055.