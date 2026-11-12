Zu ihrer traditionellen Eröffnung der 5. Jahreszeit hatte die KG Jecke Schupos von 1977 auf den Konrad-Adenauer-Platz in Bergheim eingeladen. Der graue Himmel und der Nieselregen konnten den Jecken nichts anhaben, zu sehr freuten sie sich darauf, dass es nun endlich wieder losgeht. Und sie waren alle da mit Freunden und Familien: Die KG ABC, die KG Bergheimer Torwache, die Karnevalsfreunde Oberaussem, die Löschfunken Bergheim, die KG Einigkeit, die KG Fidele Geister Niederaußem/Auenheim. Aus Quadrath-Ichendorf kamen die KG Fidele 15 und die KG Karnevalsfründe vun Hätze.

Countdown um 11.11 Uhr mit dem Bürgermeister

Gut gelaunt feuerte Bürgermeister Volker Mießeler, den Countdown an und rief dann um 11.11 Uhr , zusammen mit dem Präsidenten der KG Jecke Schupos, Herbert Schulz, und Christian Karaschinski, Präsident Festkomitee Bergheimer Karneval, laut „Berchem Alaaf!“ Er freue sich auf die, wenn auch kurze, Session und auf die Proklamationen am kommenden Wochenende.

Zahlreiche Jubiläen

Doch nicht nur Karneval gilt es in diesem Jahr zu feiern, auch Jubiläen. Die KG Bergheimer Torwache und die KG Fidele Geister können auf 50 Jahre zurückblicken, das Festkomitee Bergheimer Karneval auf 25 Jahre.

Ein besonderer Orden zum 50-Jährigen

Die KG Jecke Schupos, die 1977 von Bergheimer Polizisten gegründet wurde, begeht ebenfalls das 50‑jährige Jubiläum. Aus diesem Grund wurde vom Ordensmeister Helmut Förster ein ganz besonderer Orden entworfen. Viele Ideen wurden eingebracht, als Vorlage diente ihm jedoch der allererste Orden von Gründungsmitglied Stefan Harras. Förster hat den Orden mit dem Spruch versehen: „ 50 Johr un mer sin immer noch da“.

Tanzgruppe aus Oberaussem. Copyright: Petra Nova

Verdiente Mitglieder geehrt

Verständlich, dass der neue Orden auf der Bühne während des Nonstop-Programms immer wieder gern verliehen wurde. Auch wollte die KG Jecke Schupos im Jubiläumsjahr langjährige und verdiente aktive Mitglieder mit dem Titel „Ehrenkommissar“ auszeichnen. Diese Ehre wurde Siegfried „Siggi“ Filla zuteil, der seit vielen Jahrzehnten aktives Mitglied der Gesellschaft ist und auch viele Jahre das Amt des Literaten ausgefüllt hat. Auch Herbert Schulz, „Urgestein“, großzügiger Förderer und seit 2014 Präsident der KG, wurde zum Ehrenkommissar ernannt. Er führte, immer an der Seite von Ehrenkommissar Wolfgang „Wolli“ Esser, souverän durch das Bühnenprogramm, das auch die noch zu proklamierenden Dreigestirne präsentierte. So das Dreigestirn der KG Bergheimer Torwache und das Dreigestirn der KG Fidele Geister Niederaußem/Auenheim.

Nonstop-Programm und Finale mit den Bläck Fööss

Die Karnevalsfreunde Oberaußem kamen mit ihrem Vorsitzenden Norbert Otto, ihrem Dreigestirn und ihrer „Augenweide“, der Tanzgruppe Starlights. Die ließ dann die Bühne ordentlich beben. Das Nonstop-Programm, das technisch von Manni Litz und Rainer Hübel betreut wurde, endete mit einem eindrucksvollen Finale. Alle Abgeordneten der anwesenden Karnevalsgesellschaften, Präsident Herbert Schulz, Ehrenkommissar Wolli Esser und die Jecken auf dem Platz sangen gemeinsam das immer wieder zu Herzen gehende Bläck-Fööss-Lied „En unserem Veedel“.

Immer noch Gründer aktiv

Vorab zur Eröffnung der Session hatte Herbert Schulz, Präsident der Jecken Schupos, im Gespräch mit der Redaktion erklärt: „Wir begleiten als Polizisten den Karneval ja vor allem von einer dienstlichen Seite.“ Die Gründungsmitglieder der Jecken Schupos hätten dagegen selbst etwas Karnevalistisches auf die Beine stellen wollen. Nach wie vor seien einige der Gründungsmitglieder der Schupos bei der KG aktiv. „Andere umschreiben das als goldene Hochzeit“, scherzte Schulz.

Die Mitgliederzahlen des Vereins lägen ungefähr bei der Polizeinotrufnummer 110. Der mittlerweile pensionierte Polizist übernahm das Amt des Präsidenten der Schupos 2014 von Harald Stutzenberger.