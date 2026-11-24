Jeder hat mal klein angefangen. Auch die heute Großen. Zum Beispiel die Star-Comedians Lisa Eckart, Torsten Sträter, Hazel Brugger oder Julia Engelmann. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie traten in jungen Jahren in Bergheim bei einem „Poetry Slam“-Wettbewerb auf: beim BergReim-Contest , wie Veranstalter Lars Röcher stolz erzählt. Seit 16 Jahren gibt es den Wettbewerb schon, nun ging er in die nächste Runde.

Zwischen Dichtung und Zuschlagen

„Poetry Slam“ bringt zwei scheinbar unvereinbare Begriffe zusammen. „Poetry“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Dichtung“. „To slam“ heißt: zuschlagen, zuknallen, auch: jemanden niedermachen, herunterputzen, vernichtend schlagen. Letzteres hatten die Beteiligten in Bergheim nicht vor. Sie saßen auf der Couch einträchtig zusammen, lachten über die Texte der Anderen, spendeten freudig Beifall.

Die Regeln des Wettbewerbs

In ihren Texten ging es dagegen knallig zu. Und es wurde nicht einfach gelesen, man kämpfte auch um den Sieg. Eine Publikumsjury verteilte vor der Pause Punkte, die besten vier Autoren, darunter eine Frau, wurden nach der Pause nach der Applaus-Lautstärke beurteilt, am Ende gab es zwei Sieger. Die Regeln des Poetry-Slam-Wettbewerbes wurden von Moderator Bernard Hoffmeister erläutert: Alles muss selbst geschrieben sein, nach sechs Minuten muss Schluss sein, und Requisiten sind auf der Bühne nicht erlaubt.

Die Vorrunde: Von Hebammen bis Weihnachtsterror

Ein Heimspiel hatte Eric Jansen: Er lebt in Bergheim-Kenten. Seine aberwitzige Parforce-Tour durch eine woke Geburtsvorbereitung mit einer esoterischen Hebamme, das Ganze aus der Sicht eines leicht weinerlichen Mannes, war ein knalliger Beginn des turbulenten Abends. Der Dortmunder Björn Rosenbaum wollte eigentlich eine Hommage an die so unbeschwerten 80er-Jahre zum Ausdruck bringen, stolperte aber zunehmend über offensichtliche Fake-News. Johanna Fröhlich aus Düsseldorf setzte sich mit märchenhaften Frauenbildern auseinander und zertrümmerte alte Gender-Klischees genussvoll. Der Aachener Simon Middelkoop sprach dem Publikum aus dem Herzen, in dem er den Marketing-Terror der Weihnachtszeit lustvoll niedermachte: „Nächstes Jahr reißen wir uns zusammen, machen alles nur ganz klein… jeder weiß, dass das Quatsch ist!“ Sein Tipp für den Weihnachtseinkauf: „Laufen Sie blind durchs Tedi, was sie anrempeln, wird gekauft, eine persönliche Erklärung finden Sie schon!“ Flemming Witt aus Erkelenz stimmte eine totkomische Auseinandersetzung zwischen einem 1,80 Meter großen Pseudo-Kind und dem neumalklugen Paul in der Kita an. Er weiß: In der Kita sind Kinderriegel wie bares Geld: Bestechung!

Simon Middelkoop Copyright: Bernd Woidtke

Das Finale nach der Pause

Flemming Witt eröffnete das Finale nach der Pause: „Heute fühlen sich alle Menschen schlecht, wie kann man da rauskommen?“ fragte er. Und hatte auch die Antwort parat. Zum Beispiel einfach mal eine Lüge auftischen, die niemand nachprüfen kann. Kommt auch bei amerikanischen Präsidenten gut an. Simon Middelkoop bewies, dass man auch in einer Drillings-Geschwisterrunde urkomisch durchs Leben gehen kann. Selbstironisch vermerkt er: „Ich war der Erste von uns dreien. Noch heute erkennt man die Reihenfolge, ich bin der bescheidenste, der klügste, keiner kann mit der deutschen Sprache so gut umgehen wie ich!“ Johanna Fröhlich datete einen Rainer-Maria-Rilke-Liebhaber, findet selber aber die Rapperin Ikkimel top, kann das gutgehen?

Rasantes Lob der Langsamkeit

Sie kommt zu dem Schluss: „Wenn einer sagt, sein Lieblingsgedicht sei ‚Der Panther‘ von Rilke, dann lauf!“ Björn Rosenbaum sprach dem Publikum aus der Seele, als er ein Lob der Langsamkeit mit irrwitzigem Tempo vortrug: „Wir haben keine Zeit. Wir schaffen es nicht, beim Essen aufs Handy zu verzichten. Wir tracken unsere Schritte, unsere Herzfrequenz, aber nicht, wann wir das letzte Mal glücklich waren.“

Zwei Siegerinnen und Sieger

And the winner is: Johanna Fröhlich und Simon Middelkoop. In ihren Applaus hatten sich laute Bravo-Rufe gemischt.