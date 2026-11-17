Am Ende gab es in der Verhandlung am Bergheimer Amtsgericht kein Urteil. Am Montagmorgen wurde der Prozess gegen den Lkw-Fahrer nach dem tödlichen Unfall am Paul-Decker-Platz in Pulheim fortgeführt, bei dem der zehnjährige Schüler Henry ums Leben gekommen war. Das Ergebnis: Das Verfahren wurde eingestellt.

Der Unfall und die Anklage

Der Junge war am 18. September 2023 am Paul-Decker-Platz in Pulheim von einem Lastwagen überrollt worden. Er starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus.

Vor dem Amtsgericht musste sich der 33-jährige Lkw-Fahrer verantworten. Die Anklage warf ihm fahrlässige Tötung vor. Er soll den Jungen, der mit dem Fahrrad unterwegs war und das Geschwister-Scholl-Gymnasium besuchte, beim Abbiegen nach rechts auf die Venloer Straße übersehen haben.

Zeugin schildert den Unfall unter Tränen

Beim Fortsetzungstermin wurde eine weitere Zeugin gehört; sie hatte den Unfall aus ihrem Auto heraus gesehen. Unter Tränen schilderte sie, wie der Lkw angefahren sei und den Jungen überrollt habe. Der Lastwagen habe an der Haltelinie gestanden, der Junge habe rechts daneben, sie habe den vorderen Teil des Fahrrads sehen können.

Auch die Eltern des Jungen als Nebenkläger wurden vernommen, dafür hatten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausgesprochen. Als Erster sagte der Vater des Kindes aus. Laut Staatsanwaltschaft hatte er vorher angegeben, den neuen Schulweg mit seinem Sohn öfter geübt zu haben, ebenso die Verkehrsregeln. Henry sei dabei sehr aufmerksam gewesen, zitierte der Staatsanwalt den Vater. Mehrfach erläuterte er auf Nachfragen der Verteidigung den geübten Weg.

Sachverständiger und Rechtsgespräch

Nach den umfassenden Erläuterungen des technischen Sachverständigen – er beleuchtete verschiedene mögliche Varianten, wie sich der Unfall zugetragen haben könnte – sahen die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft Anlass zu einem Rechtsgespräch; der Anwalt der Eltern hingegen hielt dies für nicht sinnvoll.

Das Bergheimer Amtsgericht. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Wie der Vorsitzende erläuterte, seien alle Parteien zu Wort gekommen. Die Verteidigung sei der Auffassung, dass die Beweisgrundlage tendenziell nicht zu dem Ergebnis komme, dass der Angeklagte fahrlässig gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft komme ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der Verschuldungsvorwurf relativ gering sein dürfte. Die Nebenklage sei anderer Auffassung.

Der Vorsitzende erläuterte, dass sich viele Zeugen vage an den Unfallhergang erinnern konnten und an das Verhalten des Jungen. Zum tatsächlichen Hergang des Unfalls sei, was die Zeugenaussagen angehe, sehr viel offen. Er betonte: Um jemanden wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen, müsse man dem Angeklagten nachweisen können, dass er fahrlässig gehandelt habe. Er sprach indes vom Widerspruch zweier Zeugenaussagen.

Man habe jedoch auch keine Erkenntnisse gewinnen können, dass der Junge einen Fehler gemacht hätte. Der Vorsitzende sprach von einem „Augenblicksversagen des Angeklagten mit dem tragischsten aller Enden“.

Einstellung gegen Zahlung von 6000 Euro

Das Verfahren wurde nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt. Dies erlaubt der Staatsanwaltschaft, ein Verfahren wegen eines Vergehens unter Auflagen oder Weisungen vorläufig einzustellen, etwa durch Zahlung an eine gemeinnützige Einrichtung oder Teilnahme an Kursen.

Der 33-Jährige muss nun 6000 Euro an die Verkehrswacht Rhein-Erft zahlen. Zahlt er nicht, wird die Hauptverhandlung fortgesetzt.

Erklärung des Angeklagten am ersten Verhandlungstag

Am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Ende Oktober hatte der Angeklagte selbst das Wort ergriffen, um Entschuldigung gebeten und den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen; dann konnte er nicht mehr weiterreden, wie die Amtsgerichtsdirektorin Dr. Gabriele Schotten damals berichtete. Sein Anwalt habe danach eine Erklärung abgegeben: Sein Mandant mache sich wegen des Unfalls Vorwürfe, und er sei deswegen auch in Behandlung. Schuld an dem Unfall fühle er sich aber nicht.

Die Stadt Pulheim hat nach dem tödlichen Unfall am Paul-Decker-Platz mehrere Maßnahmen umgesetzt, um Schülerinnen und Schüler auf dem Rad besser zu schützen. Es gibt mittlerweile etwa eine neue Fahrradstraße am Schulzentrum.

Am Paul-Decker-Platz wurde die Fahrbahn verschmälert, sodass Autos an der Ampel sich nicht mehr die Sicht nehmen und Radfahrer nicht mehr kurz vor der Ampel überholt werden können.