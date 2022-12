Bergheim – Zwei Jugendliche haben Dienstagabend in Bergheim-Niederaußem einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, weil sie sich mit Schutzwestenattrappe und einem falschen Maschinengewehr für Instagram in Szene setzen wollten.

Eine Zeugin hatte das vermeintlich schwer bewaffnete Pärchen am Abend gegen 22.45 Uhr dem Notruf gemeldet, wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises am Mittwoch mitteilte. Sie hatte beobachtet, wie eine junge Frau und ein junger Mann an der Dormagener Straße in Niederaußem unterwegs waren. Nach Aussage der Zeugin soll der Mann die Frau vor sich hergeschoben haben, während er Schutzweste und Maschinengewehr trug.



Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen nach Bergheim aus

Die Leitstelle schickte sofort mehrere Streifenwagen los. Die Beamten fanden den 14-Jährigen und seine 16 Jahre alte Begleiterin wenige Meter entfernt an der Asperschlagstraße. Als die Beiden den Beamten dann den Grund für ihren öffentlichen Auftritt schilderten, seien selbst erfahrene Beamte sprachlos gewesen: Nach eigenen Angaben wollten sich die Jugendlichen für ihr Instagram-Profil in Szene setzen.



„Bei der Waffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe, die dem G36-Schnellfeuergewehr ähnelte. Zudem trug der 14-Jährige eine olivgrüne Schutzwestenattrappe“, so die Polizei. Beide Gegenstände und die Handys stellten die Polizisten sicher. Die Jugendlichen wurden wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Belästigung der Allgemeinheit angezeigt und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Polizeiskandal Anzeige Maschinenpistole vermutlich von Beamten aus Pulheimer Wache gestohlen von Udo Beissel

Polizei sucht vier Täter Anzeige Mann in der Nähe von Hürher „De Bütt“ mit Waffe bedroht

Eine von vier NRW-Dienststellen Anzeige Polizei in Rhein-Erft testet ab 2021 Taser-Einsatz

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Nutzung gefährlich anmutender Gegenstände, wie zum Beispiel dem Posieren mit falschen Waffen. „Das kann zu Polizeieinsätzen führen, bei denen die Beamten im ersten Ansatz gezwungen wären, ihre Dienstwaffen bereitzuhalten“, schreibt die Polizei. (ve mit dpa)