„Rhein-Erfurt-Kreis“ Schreibfehler auf Niederaußemer Straßenschild sorgt für Spott

Bergheim – So mancher Spaziergänger und Autofahrer rieb sich verwundert die Augen: Der Bergheimer Stadtteil Niederaußem liegt im „Rhein-Erfurt-Kreis“, behauptet das neue Schild am Ortseingang an der B 477. Nun liegen aber zwischen Bergheim und der thüringischen Hauptstadt Erfurt schlappe 400 Kilometer. Oder dachte der Schildermacher vielleicht an eine Furt in der Erft?



Demontiert, überklebt, reklamiert

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat das Schild bereits demontiert, den falschen Schriftzug überkleben lassen und den Fehler beim Hersteller reklamiert, der offenbar nicht ortskundig war. „Das Schild wurde bei einem Schildermacher in einem anderen Bundesland bestellt“, sagt ein Sprecher des Landesbetriebs.



Und den Kollegen von der Straßenmeisterei sei der Fehler beim Aufstellen schlicht nicht aufgefallen. Demnächst soll der richtige Hinweis „Rhein-Erft-Kreis“ auf dem dann ausgetauschten Schild am Ortseingang von Niederaußem stehen. (dv)