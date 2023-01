Stadtradeln in Bergheim Teilnehmer fuhren dreimal um die ganze Welt

Der Mitinitiator Dr. Carsten von Kuk mit Schülerinnen und Schülern, die an der Aktion ,,Stadtradeln‘‘ teilnahmen.

Bergheim – Eine Strecke, die fast einer dreifachen Erdumrundung entspricht, nämlich 117.875 Kilometer, radelten die 627 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bergheimer Stadtradelns 2021. Dabei sparten die Sportler im Vergleich zu Pkw-Fahrten 17.328 Kilogramm CO2 ein.

Das beste Team in absoluten Zahlen war das Erftgymnasium. Mit 29 487 Kilometern erzielten die Schüler sowie die Lehrkräfte die höchste Summe. Das Team umfasste 188 Sportler, das macht rechnerisch 157 Kilometer pro Teammitglied. Als Belohnung erhält das Gymnasium ein Insektenhotel und ein Vogelhäuschen. Das Erftgymnasium machte aus dem Stadtradeln sogar einen kleinen internen Wettbewerb. So traten einige Schülerinnen und Schüler der 6d gegen ihren Sportlehrer an – und gewannen.

Team Niederaußem am stärksten pro Kopf

Den zweiten Platz errang das Team Glessen Bessemer mit 66 Radelnden und 13.611 Kilometern, pro Kopf waren das sogar etwa 206 Kilometer. Dritte wurden die Friends of Music Niederaußem mit einer Teamleistung von 7377 Kilometern bei 36 Mitgliedern. Pro Kopf gerechnet war das Team Niederaußem am fleißigsten mit 763 Kilometern bei 5343 Kilometern insgesamt.

Bei den Einzelwertungen gab es in diesem Jahr einen Tausch. Sieger wurde Wolfgang Brand mit 1903 Kilometern, 2020 war er noch Zweiter. Der letztjährige Erste, Erwin Haas, landete mit 1655 Kilometern in diesem Jahr auf Rang zwei. Hubert Hoffmann errang den dritten Platz (1267 Kilometer). Beste Frau war Sarah Schüller. Sie hatte die drei Wochen vom 3. bis zum 23. Mai komplett auf ihr Auto verzichtet. Sie brachte es auf 1007 Kilometer.

„Alle diese Leistungen kamen trotz des unbeständigen Wetters zustande. Ich bin begeistert, dass die Aktion wieder auf eine so große Resonanz gestoßen ist“, erklärte Bürgermeister Volker Mießeler.