Bergheim – Am Freitagmorgen waren einige Teile von Bergheim ohne Strom. Wie der Stromversorger Westnetz auf Anfrage mitteilt, betraf der Stromausfall die Ortsteile Quadrath-Ichendorf, Kenten sowie einige Teile des Stadtkerns, zum Beispiel den Süd-West-Ring und die Albrecht-Dürer-Allee.

43 Ortsnetzstationen (die an den Straßen stehenden Kästen, die den Strom verteilen) seien ausgefallen. Die ersten Haushalte hätten ab 8.30 Uhr keinen Strom mehr gehabt, sagt Westnetz-Sprecherin Edith Feuerborn. Der Großteil sei zwischen 9.15 und 11 Uhr wieder am Netz gewesen. Das Unternehmen habe dafür Strom aus anderen Netzwerkteilen umgeschaltet.

Zwei Ortsnetzstationen in Quadrath-Ichendorf seien nach wie vor nicht in Betrieb, dort habe Westnetz mit Aggregaten ausgeholfen. Ursache für den Stromausfall war der Ausfall von zwei 20.000-Watt-Mittelspannungskabeln. Es habe einen Kurzschluss gegeben, weshalb ein Kabel beschädigt worden sei, das habe dann das zweite in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden sollen nun umgehend repariert werden.