Bergheim-Oberaußem – Von einer „schlimmen Silvesternacht“ in Bergheim-Oberaußem berichtet Ortsbürgermeister Hans-Josef Weck. Unbekannte haben in der Nacht des Jahreswechsel an verschiedenen Stellen in Oberaußem gewütet.

Die Scheiben an der Bushaltestelle am Kölner Hohlweg/Ernst-Reuter-Ring wurden zerstört. Copyright: Weck

Besonders erheblich seien die Schäden an der Bushaltestelle Kölner Hohlweg/Ernst-Reuter-Ring gewesen, berichtet Weck. Dort wurden Scheiben eingeschlagen und Fahrplansäulen zerstört. Sogar der Zaun eines Anwohners sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Einradkreisel ist ein Mülleimer zerstört worden. Weck vermutet, dass darin ein Böller explodiert ist.

Insgesamt 185 Einsätze hatte die Rhein-Erft-Polizei in der Silvesternacht gezählt, sieben weniger als im Jahr zuvor. Auch in Bergheim-Niederaußem kam es zu Schäden. Dort zerbrach eine Glasscheibe einer Haustür durch das Abbrennen von Pyrotechnik. In Quadrath-Ichendorf brannte Bekleidung in einem Altkleidercontainer.