Weihnachtsmarkt am Aachener Tor Das erwartet die Gäste im Winterwäldchen in Bergheim

Bergheim – Weihnachtsstimmung soll eine Woche vor den Festtagen auch in der Bergheimer Fußgängerzone verbreitet werden im Winterwäldchen am Aachener Tor. Zum fünften Mal findet der Weihnachtsmarkt am historischen Tor statt. Organisatoren sind Christoph Stammen und Sascha Claus.

Geöffnet ist der Markt am Freitag, 17. Dezember, 13 bis 22 Uhr, am Samstag, 18. Dezember, 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 19. Dezember, 11 bis 20 Uhr. Christoph Stammen verspricht rund 35 Aussteller, die in schicken Holzbuden und an eigenen Ständen ihre Ware präsentieren werden. Neben dem typisch weihnachtlichen Angebot von Deko bis Schmuck warteten auch nützliche Dinge, die man gut verschenken könne, auf Käuferinnen und Käufer, sagt Stammen.

Bergheim: Für die Kinder kommt der Nikolaus

Für die Kinder wird ein historisches Karussell aufgebaut, und samstags und sonntags kommt um 16 Uhr der Nikolaus vorbei. Das kulinarische Angebot reicht von Reibekuchen und Grillspezialitäten über Fisch bis zu Maronen, Crêpe und Waffeln. Getränke wie Glühwein und Jagertee dürfen auch nicht fehlen. Es soll auch heiße Cocktails geben und eine Schnapsbrennerei aufgebaut werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Weihnachtsbaum in Bergheim Anzeige Deshalb leuchtet der Baum in Quadrath-Ichendorf nicht von Niklas Pinner

Gebühren und Abgaben in der Kreisstadt Anzeige Das kommt 2022 auf die Bergheimer zu von Niklas Pinner

Winterwunderland in Bergheim Anzeige Weihnachtsshow im Medio begeistert das Publikum von Joachim Röhrig

Das Bühnenprogramm verspricht für Freitag und Sonntag, 18 Uhr, Auftritte der „Kölschen Nachtigall“ Rosita. Am Samstag machen die Jungen Trompeter aus Kerpen um 17 Uhr auf ihrer Abschiedstournee Halt in Bergheim, und ab 18 Uhr legt DJ Thomas Junggeburth internationale Weihnachtslieder auf. Die Moderation des Wochenendes übernimmt Helmut Arntz. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel, Stammen kündigt an, dass das auch kontrolliert werde.