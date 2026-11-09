Familienfest im Schlosspark

Der Brühler Schlosspark bot am Samstagnachmittag ein ungewohntes Bild. Flecktarn herrschte vor, ein Brautpaar, das ganz traditionell in schwarzem Anzug und weißem Kleid im Park unterwegs war, wirkte deplatziert zwischen all den Grüntönen. Obwohl diverse militärische Fahrzeuge aufgefahren waren, hatte das Ganze die heitere Atmosphäre eines Familienfestes. Und das sollte es zunächst auch sein: Eltern, Großeltern, Geschwister, Partnerinnen und Partner waren gekommen, um dabei zu sein, wie rund 420 Soldatinnen und Soldaten ihr Gelöbnis ablegten.

Rekruten aus dem Südwesten, Gründungstag der Bundeswehr

Die Rekrutinnen und Rekruten kommen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie gehören zum Unterstützungskommando der Bundeswehr in Bonn, das die Feier auch ausgerichtet hat. Der Tag ist mit Bedacht gewählt: Am 12. November 1955 ist die Bundeswehr gegründet worden.

Rekrutin Lilian: „Verteidigen, helfen und retten“

Vier Stunden vor dem großen Augenblick ist Rekrutin Lilian noch ziemlich entspannt. Die 19-Jährige hat im Frühjahr Abitur gemacht. Jetzt hat sie die Grundausbildung hinter sich und wird die nächsten 15 Jahre im Sanitätsdienst der Bundeswehr arbeiten. Das ist ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt: Ihr Vater war Soldat, mehrere Geschwister sind ebenfalls bei der Truppe. Kritik habe sie bisher nicht gehört, erzählt Lilian, im Gegenteil, ihre Freunde seien begeistert. „Mir gefällt, wofür ich einstehe“, sagt sie: „Verteidigen, helfen und retten.“

Unteroffizier Tobias kehrt zur Bundeswehr zurück

Für Unteroffizier Tobias ist es bereits die zweite Vereidigung. Er war schon einmal für zehn Jahre bei der Bundeswehr, nach einem Ausflug ins zivile Berufsleben kehrt der 39-Jährige zurück zur Bundeswehr. „Es ist ein supertoller Job“, sagt er. Was würde er den Leuten sagen, die derzeit auf die Straße gehen, um unter anderem gegen die Wehrpflicht zu demonstrieren? Er würde versuchen, ihnen seine Sicht zu erklären, sagt Tobias: „Ich stehe dafür ein, dass sie in einem Land leben, in dem sie demonstrieren können.“ Die Vereidigung ist für beide ein großer Moment. „Ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe“, gibt Lilian zu. Sie sei in der Grundausbildung über ihre Grenzen hinausgewachsen. Und jetzt komme Neues, Großes auf sie zu. Sie fiebere dem Moment entgegen, wo sie mit ihren Kameradinnen und Kameraden ihren Schlachtruf anstimmen werde: Gemeinsam stark.

Fahrzeuge, Hundeführer und ein Olympiateilnehmer

Liminski gratuliert den Rekruten. Copyright: Ulla Jürgensonn

Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, sich die Funktionen der Fahrzeuge erklären zu lassen, dürfen sich sogar mal hinters Steuer setzen. Dicht an dicht stehen die Menschen, als die Hundeführer das Können ihrer vierbeinigen Kameraden demonstrieren. Die Sportfördergruppe hat mit Luis Klein einen Olympiateilnehmer dabei, der von den Möglichkeiten schwärmt, die ihm die Bundeswehr biete.

Militärisches Zeremoniell vor dem Schloss

Irgendwann wird es ernst, der Platz vor dem Haupteingang des Schlosses wird freundlich, aber energisch geräumt. Das Musikkorps, das mehrere Platzkonzerte gegeben hat, marschiert auf, die Ehrenformation nimmt Aufstellung. Die Zeremonie folgt militärischen Ritualen, die dem Zivilisten fremd, wenn nicht gar befremdlich erscheinen. In den Rekruten sind die jungen Leute kaum wiederzuerkennen, die eben noch vergnügt durch den herbstlichen Park geschlendert sind: die Gesichter ernst, die Haltung stramm, der Gleichschritt taktrein. Gleich werden sie ihren Diensteid oder ihr feierliches Gelöbnis ablegen, je nachdem ob sie Berufssoldaten werden oder Wehrdienst leisten.

Reden über Bedrohung und Freiheit

Sie könnten stolz auf ihre Lieben sein, versichert Generalleutnant Gerald Funke, Befehlshaber des Unterstützungskommandos, den Angehörigen der Rekrutinnen und Rekruten. Sie leisteten einen Beitrag zur Abschreckung der Bedrohung durch Putin. Auch Sebastian Hartmann, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, benannte die Gefahr unmissverständlich: Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine müssten die deutschen Streitkräfte wachsen.

Schon jetzt befinde sich die Bundesrepublik in einer hybriden Auseinandersetzung. „Wir brauchen Sie“, versichert er den jungen Soldaten. Deutschland sei ein Land, in dem jeder sagen dürfe, was er denke, und lieben dürfe, wen er wolle, sagt Nathaniel Liminski, Minister und Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Das sei keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft, die zu verteidigen sich lohne.

Der Schlachtruf zum Schluss

Schließlich sind der Reden genug gehalten, eine Gruppe Rekruten leistet den Eid symbolisch mit der Hand auf der Fahne. Und dann erklingt er endlich, der Schlachtruf, aus Hunderten Kehlen: „Gemeinsam stark.“