Am Sonntag fand zum zweiten Mal die „Lego- und Klemmbaustein-Ausstellung Brühl“ im Brüneo statt. Kleine und große Fans der Noppensteine konnten vor Ort zwischen einem 1,75 Meter hohen Modell des historischen Rathauses von Köln, Ritterburgen mit Magierturm und österreichischer Architektur bummeln und sich Tipps für die gemeinsame Leidenschaft einholen.

Wie der Veranstalter Michael Jopen berichtete, handelte es sich nicht nur um die zweite Ausstellung ihrer Art in Brühl, sondern auch um die erste mit internationaler Beteiligung. Denn mit Christian Nestinger hatte einer der gut zehn Aussteller extra den langen Weg aus Wien angetreten, um seine Kreationen vorzustellen.

Architektonischer Hingucker: Modell des „Gaudenzdorfer“

Als architektonischen Hingucker mitsamt den Bauplänen des Originalgebäudes brachte Nestinger ein Modell des „Gaudenzdorfer“ mit. Dabei handelt es sich um ein reichlich verziertes Gründerzeithaus aus Wien mit weiß-blauer Fassade. „20 Jahre lang bin ich immer auf dem Weg zur Arbeit an diesem Haus vorbeigefahren“, sagte Nestinger.

Vor wenigen Jahren habe der Besitzer das Haus am Gaudenzdorfer Gürtel dann sanieren lassen und seitdem findet sich darin eine Mischung aus Büros und Apartments. „Mir hat das Haus als solches getaugt und da habe ich den Besitzer angeschrieben und gefragt, was er davon hält, wenn ich das als Modell nachbauen würde“, so der 61-Jährige.

Die Idee habe dem Besitzer gefallen und auf Anfrage habe er Nestinger für sein Vorhaben sogar die Baupläne des Hauses zur Verfügung gestellt. „Jetzt könnte ich theoretisch das komplette Gebäude modular bauen. Derzeit habe ich aber nur die Front gebaut und die steht bei ihm im Konferenzraum“, sagte Nestinger. Da er das große Modell bislang nur in einfacher Ausfertigung besitzt, hole er es für Veranstaltungen dann immer aus dem Konferenzraum ab und bringe es anschließend wieder zurück.

Circa 550.000 Teile und ein Jahr Bauzeit benötigte Andreas Tretbar für sein Modell des historischen Rathauses von Köln. Das 2,35 Meter lange und 1,25 Meter breite Bauwerk entstand im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts für die „Legofanwelt Köln 2012“, bei der 23 Lego-Fans große Teile der Kölner Altstadt nachbauten. „Weil es eines meiner Lieblingsgebäude in Köln ist, habe ich mich dann für das alte historische Rathaus entschieden. Ich bin von dieser Front begeistert, die leider heute nicht mehr so einsehbar ist“, sagt Tretbar.

Gebaut habe er sein mannshohes Modell anhand von Fotos des Kölner Wahrzeichens, da es dafür keine Anleitung gab. „Die Fenster etwa bestehen aus Zaunelementen, von denen jeweils drei bis vier doppelseitig in Reihe gesteckt werden“, so Tretbar. Zwischenzeitlich sei sein Bauwerk nach der Messe für einige Jahre in Kisten verstaut gewesen. Auch 14 Jahre später hat Tretbar aber den Traum, sein Modell eines Tages für einige Wochen im echten Kölner Rathaus ausstellen zu dürfen.