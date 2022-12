Brühl – Am frühen Pfingstsonntag ist es auf der Bundesautobahn 553 in Fahrtrichtung Köln gegen 7:20 Uhr zu einem Alleinunfall gekommen. Dabei erlitt eine männliche Person schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte und die Polizei waren schnell vor Ort. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weil nicht auszuschließen ist, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol stand hat die Polizei eine Blutprobe angeordnet.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war der Autofahrer zwischen der Anschlussstelle Brühl Süd und Bornheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst in die Böschung geraten. Im weiteren Unfallhergang überschlug sich der Wagen und blieb schließlich quer auf der Autobahn liegen.

Fahrzeugteile auf der Fahrbahn

Aufgepflügte Erde und abgeschlagene Fahrzeugteile lagen weit verteilt an der Unfallstelle. Auch die Besitztümer des Fahrers wurden bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert und lagen verstreut in der Böschung und auf der Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge kamen hinter dem Unfall rechtzeitig zum Stehen. Kein weiterer Wagen wurde in den Unfall involviert.

Nach der Versorgung des Verletzten packten die Feuerwehrleute der Wache Brühl, die unter der Leitung von Ingo Birk standen, kräftig mit an, um mit den Besen wenigstens eine Fahrspur frei zu bekommen, damit dort der hinter dem Unfall aufgestauten Verkehr langsam weiterfahren konnte. Die Feuerwehrleute streuten auch Betriebsflüssigkeiten ab und stellten vor Ort den Brandschutz sicher.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung des Fahrzeugwracks und die Reinigung der Fahrbahn blieb die BAB 553 in Fahrtrichtung Köln zwischen Brühl Süd und Abfahrt Bornheim bis weit in den Vormittag noch voll gesperrt.