Brühl – Nach rund 18 Jahren hat das Geschäft „Früchte Wallburger“ geschlossen und sich damit ein etablierter Laden aus der Brühler Innenstadt verabschiedet.



Inhaber Bernd Wallburger, der 2004 seinen Obst- und Gemüsehandel in einer einstigen Bäckerei eröffnete, will geschäftlich etwas kürzertreten. Von zwei der bisherigen vier Standorte hat er sich daher getrennt. „Ende Juni habe ich die Filiale in der Langenfelder Markthalle abgegeben, seit Samstag auch das Geschäft am Brühler Markt“, sagt er.



Er wolle sich auf das Frechener Früchtehaus und den Stand auf dem Siegburger Markt konzentrieren. Zudem werde er künftig donnerstags einen Stand auf dem Wochenmarkt am Hürther Bürgerhaus aufbauen.



Früchte Wallburger: In Brühl noch die Spargelsaison abgewartet



„Kurzfristig hat uns ein langjähriger Mitarbeiter verlassen. Mein Sohn will sich lieber weiterhin um die Stände auf Kölner Wochenmärkten kümmern, und ich kann mich nicht vierteilen“, erklärt der 57-Jährige. In Brühl habe er noch die Spargelsaison abgewartet. „Das ist unser Hauptgeschäft“, betont er.

Wallburger vermietet das Ladenlokal künftig an einen Familienbetrieb aus Bonn, der bislang in Bad Honnef tätig ist. Anfang August soll wieder neues Leben in dem Obstgeschäft am Markt einziehen. „Ich gehe davon aus, dass die Kunden weiterhin auf Gewohntes zurückgreifen können. Aber es wird sicher auch die eine oder andere Veränderung geben“, sagt er.