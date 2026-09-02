Das war knapp: Als die Brühler Feuerwehr am Mittwochmorgen (2.September) gegen 6.40 Uhr zu einem Brand am Rodderweg im Brühler Westen gerufen wurde, war zunächst noch nicht sicher, ob das dortige Familienzentrum in Flammen steht oder es lediglich auf dem angrenzenden Spielplatz brennt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich dann heraus, dass ein großer Haufen von Ästen und Grünschnitt unterhalb des Familienzentrums Feuer gefangen hatte. „Der Holzhaufen stand im Vollbrand“, berichtete Feuerwehreinsatzleiter Peter Berg. Meterhoch seien die Flammen geschlagen.

Dank des massiven Löscheinsatzes konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen des Feuers auf das Familienzentrum und auf das angrenzende Waldgebiet verhindern. Insgesamt richteten gleichzeitig drei Trupps in schwerem Atemschutz die 3-C-Strahlrohre auf das Feuer. So gelang es den Einsatzkräften schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache konnten weder Einsatzleiter Peter Berg noch die Polizei bislang Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.