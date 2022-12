Brühl – Gegen 14.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Auguste-Viktoria-Straße gerufen. In der Küche in einer der alten Jugendstilvillen hatte sich im Erdgeschoss das Fett in der Fritteuse entzündet. Dicker Rauch quoll beim Eintreffen der Feuerwehr aus den Fenstern und Türen. Teils barfuß und im T-Shirt aber unverletzt konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.



Enorme Rauchentwicklung nach Küchenbrand in Brühl

Das brennende Fett hatte schnell auch Teile der Küche in Brand gesetzt. Die Rauchentwicklung war enorm. Umgehend wurden dann unter der Einsatzleitung von Brandinspektor Patrick Berg die Löschmaßnahmen eingeleitet. Mit insgesamt 32 Feuerwehrleuten der hauptamtlichen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr war er vor Ort. In schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute ins Haus. Beim Löschen kam auch der sogenannte Fettbrandlöscher zum Einsatz. Dabei wird mit einem Schaumgemisch, das eine luftundurchlässige Schicht über dem Fett bildet, das Feuer erstickt.



Wie Einsatzleiter Berg erklärte, hat sich der Rauch im gesamten Haus verteilt. Mit Hochdruckgeräten wurde deswegen nach den Löschmaßnahmen gelüftet. Rauch und Feuer haben jedoch das Erdgeschoss derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass es laut Feuerwehr zunächst nicht mehr bewohnt werden kann. (mkl)