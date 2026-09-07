Der Parkplatz am Brühler Belvedere platzte aus allen Nähten, Wagen rollten durch die schmalen Straßen der Innenstadt und die Glücklichen, die ohne Auto gekommen oder es losgeworden waren, schlenderten gemütlich durch die Straßen der Fußgängerzone. Schließlich fand dort der Herbstmarkt statt.

Angesichts von Kleidung, Lederwaren, Holz, Bilderrahmen, Kunsthandwerk, Töpferware und dem breiten Feinkostangebot konnte die Auswahl bei den Ständen schon mal schwerfallen. „Ich bin überfordert“, sagte ein Kunde beim sizilianischen Stand, der Cannolli und italienisches Gebäck anbot. Von Zitronen- über Pistazien- und Vanillecreme, ummantelt von Mandelkrokant kann den Liebhabern von Süßem die Wahl schon einmal schwerfallen.

Gebäck aus sizilianischen Manufakturen

Doch die Verkäuferinnen und Verkäufer berieten gut und gern, selbst wenn sie, wie Sofian Kunnd nur Springer sind, um den Stand zu betreuen: „Kinder nehmen am liebsten die kleinen Croissants, ältere Menschen das Mandelgebäck. Und die Feinschmecker kaufen meist die gefüllten Cannolli“, erzählte Kunnd lachend. Das Gebäck wird aus sizilianischen Manufakturen nach Deutschland gebracht, besonders beliebt seit dem Pistazientrend der letzten Jahre sind die Cannolli mit Pistaziencremefüllung.

Ein paar Meter weiter stieß man auf herzhafte Pasten, Fladenbrot und Oliven. Zahnstocher mit Proben luden zum Picken ein. Zum Glück, denn der Aufstrich „Schwiegermutter“ mochte zwar für manchen Ehemann abschreckend klingen, doch er schmeckte – und zwar würzig scharf nach Jalapeño, Feige und Dattel. Eine Kreation des Chefs. Einige Händler hatten eigens für den Herbstmarkt eine weite Fahrt nach Brühl auf sich genommen, andere kamen aus dem Umland, so Hans-Guido Stürk aus Bonn, der in Brühl Gewürze offerierte.

Leder- und Korkwaren präsentierte Frank Lexutt aus Jülich und der Käsestand Kamilos Feinkost reiste extra aus Saarlouis im Saarland an. Käse mit Bochshornklee oder Bergkäse – die Auswahl war groß. Beim Brühler Publikum kam der mit Knoblauch gewürzte Käse am besten an. Möglichkeiten zum Schlemmen gab es auf dem Brühler Herbstmarkt allemal.