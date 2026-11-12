Seit 30 Jahren bietet der „Treffpunkt für Menschen in Not“ in Brühl einen Ort, an dem Menschen willkommen sind, Gemeinschaft erleben und Unterstützung finden. Das Jubiläum feierten Gäste, Ehrenamtliche und Förderer nun in ungezwungener Atmosphäre. Begrüßt wurden sie von Pastoralreferent Stefan Haas und Engagementförderin Valeria Aebert. Auch die Gründungsmitglieder Lydia Ossmann und Diakon Bernd Reimann sowie der zweite stellvertretende Bürgermeister Robert Saß waren unter den Gästen.

Gründung und Standort an der Wallstraße

Der Treffpunkt entstand 1996 auf Initiative des damaligen Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta. Seit 2007 ist er in der ehemaligen Küsterwohnung an der Wallstraße untergebracht. Dort gibt es an vier Vormittagen pro Woche ein kostenloses Frühstück, bei dem vor allem Begegnung, Gespräche und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Ehrenamt und Spenden tragen das Angebot

Getragen wird das Angebot von zahlreichen Ehrenamtlichen, die das Frühstück vorbereiten, Lebensmittelspenden abholen und sich um die Gäste kümmern. Finanziert wird die Einrichtung nahezu ausschließlich durch Spenden von Privatpersonen, der evangelischen Kirchengemeinde, Brühler Unternehmen wie dem REWE-Markt von Armin Lenzen und den Rotariern.

Zeit, Aufmerksamkeit und Gemeinschaft

Die lebendigen Gespräche bei der Feier machten deutlich, was den Treffpunkt seit 30 Jahren auszeichnet: „Hier werden nicht nur Lebensmittel, sondern vor allem Zeit, Aufmerksamkeit und Gemeinschaft miteinander geteilt“, schreibt die Initiative. (hmc)