Brühl – Die alte englische Telefonzelle auf dem Leamington-Spa-Platz erstrahlt wieder in neuem Glanz. Oder präziser: in neuem Rot. Möglich gemacht haben das die Mitglieder des Brühler Rotary Clubs um den Präsidenten Hans-Otto Trümper und den Malerbetrieb Röttgen.



Wind und Wetter hatten dem schmucken Telefonhäuschen in den vergangenen Jahren zugesetzt und einen frischen Anstrich und Schreinerarbeiten erforderlich gemacht. „Wir sind stolz, die Patenschaft übernommen zu haben, der größte Dank gebührt aber dem Malerunternehmen, das die Arbeiten unentgeltlich übernommen hat“, sagte Trümper.

Telefonzelle steht seit 1980 in der Brühler City

Die Telefonzelle gehört bereits seit mehr als vier Jahrzehnten zum Stadtbild. Im April 1980 war sie von Peter Barton, damals Bürgermeister der Brühler Partnerstadt Leamington, in einem feierlichen Akt dem einstigen Brühler Stadtoberhaupt Wilhelm Schmitz übergeben worden. Lange Jahre diente sie an ihrem alten Standort neben dem Rathaus am Steinweg als öffentlicher Fernsprecher, ehe der Boom des Mobilfunks diese Funktion verzichtbar machte. Im Sommer 2012 fand man für das rote Häuschen dann aber einen neuen Platz und eine neue Funktion: Im Schatten des Rathauses an der Uhlstraße, dem heutigen Leamington-Spa-Platz, dient sie seitdem als Bücherentleihschrank.



Dort können Bürger ausgelesene Bücher hinterlassen und andere zum Lesen mitnehmen. „Manch ausrangiertes Buch wird dann bei seinem neuen Besitzer wieder zu einem wahren Schätzchen“, sagte Bürgermeister Dieter Freytag. Damit fördere man das soziale Miteinander und folge dem Gedanken der Nachhaltigkeit. In Brühl gibt es inzwischen noch drei weitere Bücherentleihschränke: in Kierberg zwischen Schulstraße und Kaiserbahnhof, an der Bergerstraße in Brühl-Ost und seit kurzem dem Vochemer Andreaskirchplatz.