Brühlerin gibt Glücks-Seminare Simone Harre referiert über Lebensfragen

Brühl – Gerade in diesen Tagen, in denen der Ukraine-Krieg die Menschen belastet, möchte Simone Harre erst recht die Frage vertiefen, was uns wirklich glücklich macht. „Wir sind gerade gesamtgesellschaftlich depressiv, lethargisch und verängstigt. Die Beschäftigung mit der Glückfrage kann uns helfen, wieder das Leben und den Alltag zu stärken“, sagt die 50-Jährige. Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sie sich mit dem Thema Glück – zunächst als Schriftstellerin und nun auch als Glücksmentorin.

Mehrtägige Seminare



In ihren meist mehrtägigen Seminaren für Jugendliche und Erwachsene lauten die Fragen: Was ist Glück? Was ist dein Glück? Wer bist du? Wofür stehst du? In Reflexionen, Diskussionen und angeleiteten Übungen begeben sich die Teilnehmer mit ihr auf die Suche nach Antworten.



„Vieles dreht sich dann um die Schlagworte wie Beziehungsfähigkeit, Dank, Vergebung, Offenheit, Vertrauen, Verletzlichkeit, Erinnern, Verändern, Loslassen oder Schöpfen“, erklärt sie. „Glück ist eine Haltung, ein Weg. Auf jeden Fall etwas, das unsere Achtsamkeit möchte“, resümiert sie. „Wir alle haben einen roten Faden in unseren Leben. Ihn zu kennen und anzuerkennen ist die Kunst. Ihn zu sehen, das ist meine Kunst.“

Neuanfang entscheidend



In die Workshops fließen die Erfahrungen ihrer zahlreichen literarischen Porträts ein, in denen sie erzählt, was Menschen glücklich macht. „In den ersten Interviews hatten Frauen und Männer, die am glaubwürdigsten von ihrem Glück erzählten, fast ausnahmslos tiefes Unglück durchlebt“, sagt sie. „Alle waren durch Beben in ihrem Leben aus der Bahn geworfen worden und gezwungen gewesen, eine neue Perspektive einzunehmen.“

Vor elf Jahren erschien Simone Harres Buch „Vom Glück in Köln“, zwei Jahre später das Werk „Vom Glück in Freiburg“. Im Schwarzwald ist sie geboren und aufgewachsen, bevor sie Germanistik, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte in Erlangen und Köln studierte.

Welche Auffassung hat sie selbst, die Schriftstellerin und Mentorin, vom Glück? Das werde sie oft gefragt, sagt sie. „Glück ist sowohl einfach als auch schwierig, es ist Arbeit, hat viel mit Mut, Veränderung und Gewahrsein sowie dem Auskundschaften der inneren Resonanzen zu tun. Es ist auf jeden Fall nichts für Feiglinge.“