Brühl – Der Versuch, klammheimlich in ein fremdes Haus zu gelangen, endete für einen 26-Jährigen und seinen ein Jahr älteren Komplizen mit einer vorläufigen Festnahme und der Aussicht, sich vor Gericht wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchs verantworten zu müssen.



Am Donnerstagmorgen war einer der beiden nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf den Balkon eines Einfamilienhauses am Ulmenweg geklettert. Eine 58-jährige Bewohnerin die Schritte gehört hatte, sah, wie der Mann einen Schraubendreher aus der Hosentasche nahm, um die Balkontür aufzuhebeln. Als die 58-Jährige von Innen gegen die Fensterscheibe klopfte, trat der Täter die Flucht hinunter in den Garten an.



Beamte stellen Verdächtige



Kurze Zeit später gelang es der Polizei unweit des Hauses, zwei verdächtige Personen zu stellen. Die Beamten stellten Einbruchwerkzeug sicher und brachten die Tatverdächtigen anschließend zur erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Polizeiwache.



Laut Polizei war vor dem gescheiterten Einbruchsversuch mehrmals an der Haustür der 58-Jährigen geklingelt worden. Sie habe die Tür jedoch nicht geöffnet. Vermutlich hatten die Täter auf diese Weise versucht herauszufinden, ob sich jemand im Haus befand. (wok)