Lebensretter am Beckenrand Rettungsschwimmer erhält Brühler Ehrenamtspreis

Brühl – Spaß hat Moritz Brock durchaus auch jenseits von Seen und Schwimmbecken. Auf den Bummel zum Einlösen des Einkaufsgutscheins, der ihm mit dem Brühler Ehrenamtspreis überreicht wurde, freut er sich jedenfalls. Doch die große Leidenschaft des 23-Jährigen gilt dem Rettungsschwimmen, genauer gesagt, dem Engagement bei der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) – und das seit vielen Jahren.



Für seine ehrenamtliche Tätigkeit verlieh Bürgermeister Dieter Freytag dem Brühler nun im Rahmen einer Feierstunde im Jugendkulturzentrum Cultra den Ehrenamtspreis 2019.



Jeden Freitag am Beckenrand

Der Vorstand des Stadtjugendringes (SJR) und Bürgermeister Freytag gratulierten. Und Brock freute sich. „Diese Auszeichnung ist schon eine große Anerkennung für mich“, sagte er. Schließlich stecke er einige Energie in sein Ehrenamt.



Brock, der in Düsseldorf Elektrotechnik studiert, bringt sich als Schwimmausbilder ein. Jeden Freitag steht er am Beckenrand, um Kindern und Jugendlichen das sichere Schwimmen, den Umgang mit Rettungsmitteln und den Spaß am Wassersport zu vermitteln. Schon viele Jahre verbringt er im Sommer einige Wochen im Dienst der Wasserrettung an der deutschen Nord- und Ostseeküste.



Von 2013 bis 2017 engagierte sich Brock als Beisitzer im Jugendvorstand der DLRG-Ortsgruppe Brühl. Seit 2019 ist er stellvertretender Jugendvorsitzender. Und in die Arbeit der DLRG auf Kreisebene ist er als Bezirksjugendvorsitzender eingebunden. Vor eineinhalb Jahren setzte er sich für die Wiederbelebung des Jugendeinsatzteams ein.



Bootsknoten und Funkgerät

Dabei vermittelt er Jugendlichen Kenntnisse im Umgang mit Sanitätsmaterial, Rettungsmitteln. Er bringt ihnen bei, wie man Bootsknoten anfertigt und mit dem Funkgerät umgeht. „Im Sommer stecke ich manchmal ein ganzes Wochenende in diese Arbeit“, sagt er. Brock hat allerdings längst aufgehört, die Stunden in Diensten der DLRG zu zählen.



Er sei in die Sache hineingewachsen. Es mache viel Spaß und er habe im Kreise seiner Mitstreiter gute Freunde gefunden, betont er.



Ehrenamtspreis

Der Stadtjugendring (SJR) verlieh den Brühler Ehrenamtspreis in diesem Jahr bereits zum insgesamt 13. Mal. Alle Brühler Jugendverbände konnten zuvor Preisträger nominieren. Über die Verleihung der Auszeichnung entschied dann ein Kuratorium, das im Frühjahr bei der Vollversammlung des SJR gewählt worden war.



Mitglieder dieses Kuratoriums sind die Mitglieder des SJR-Vorstands und der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Holger Köllejan, Stefanie Ronig vom Jugendamt der Stadt Brühl, und mit dem Ratsherrn Robert Saß ein Vertreter der Politik sowie der erste Preisträger des Brühler Ehrenamtspreises Wilfried Müller. (wok)





Lob kommt vom stellvertretenden SJR-Vorsitzende Max Gosch: „So ein wundervolles Engagement ist von unschätzbarem Wert für die Stadt und natürlich vor allem für die Kinder, denen es zugutekommt.“ Seine Vorstandskollegin Janine Sekic ergänzte, das leidenschaftliche Wirken von Moritz Brock zeige sein Herzblut, mit dem er seine ehrenamtlichen Aufgaben plane und ausführe.