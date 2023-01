Die Polizei an einem der verunfallten Autos auf der Theodor-Heuss-Straße in Brühl.

Brühl – Ein schwerer Verkehrsunfall brachte am Freitagmorgen in Brühl den Berufsverkehr fast vollständig zum Erliegen. Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Heide kurz nach sieben Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße. Wie die Polizei erklärte, wurden dabei zwei Personen schwer verletzt.



Mit Rettungswagen wurden sie nach der Versorgung durch den Notarzt am Unfallort, mit Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Köln und in das Brühler Krankenhaus gebracht.



Brühl: 53-Jähriger verliert Kontrolle über Wagen

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll ein aus Richtung Bundesstraße 265 kommender 53-jähriger Fahrer aus bisher noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und in den Gegenverkehr geraten sein. Dort war eine Fahrerin unterwegs Richtung Luxemburger Straße (B265). Im Bereich der Fußgängerampel kam es dann zum Zusammenstoß.



Der 53-Jährige wurde dabei in den Mast der Ampelanlage katapultiert. Der Aufprall war jedoch so heftig, dass er zurück auf die Straße geschleudert wurde. Laut Polizei habe in beiden Fahrzeugen jeweils nur eine Person gesessen. Die Feuerwehr Brühl war unter der Einsatzleitung von Brandinspektor Stefan Paffenholz schnell vor Ort.



Polizei übernimmt Ermittlungen in Brühl

Sie unterstützten den Rettungsdienst, kümmerten sich auch um die Absicherung der Unfallstelle, stellten dort den Brandschutz sicher und sorgten schließlich auch noch dafür, dass keine Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich sickerten.



Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt, der Ampelmast gesichert und die Straße schließlich gereinigt werden. Es bildeten sich extrem lange Staus in Brühl.