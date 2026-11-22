Anwohner sind entsetzt über gefällte Bäume

„Ich hätte mich am liebsten an einen der Bäume gekettet“, gestand Bert Bollrath (68). Sogar seine Schwiegermutter (82) und auch seine Frau hätten diesen Protest mitgemacht. Ihnen allen standen die Tränen in den Augen, als sie von dem Kahlschlag berichteten, der sich unmittelbar hinter ihrem Wohnhaus auf der Bonnstraße entlang des Schlossparkstadions ereignet hatte. Ein Baum war dort nach dem anderen zu Boden gegangen. „Das alles fühlt sich für mich furchtbar und einfach nicht richtig an“, sagte Bollrath.

„Das war so auch nicht angekündigt“, betonte sein Nachbar Dietmar Druckrey (71). In seiner Not hatte er mehrere Brühler Parteien angerufen und um Hilfe gebeten. Gekommen waren allerdings nur Simone Holderried, Fraktionsvorsitzende der Grünen, und eine ihrer Parteifreundinnen. Und auch ihnen stockte zunächst der Atem, als sie sahen, wie viele der uralten Bäume bereits lang ausgestreckt und teils sogar in transportgerechte Stücke geschnitten am Boden lagen. „Das sieht ja furchtbar aus“, ging es Holderried über die Lippen.

Stadt kündigte „gehölzpflegerische Maßnahme“ an

Bereits im Oktober wurden die Anwohner von der Stadt über die anstehenden Maßnahmen informiert. In einem Schreiben an sie war allerdings nur die Rede von einer „fachlich erforderlichen Gehölzpflege- und Entwicklungsmaßnahme“. Schriftlich wurden sie auch darauf hingewiesen, dass „der über viele Jahre weitgehend ungepflegte Gehölzbestand dichte Strukturen und teilweise instabile Gehölzer aufweist“. In der Vergangenheit sei es bereits zu Astbrüchen und umgestürzten Bäumen gekommen. Die Maßnahme diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der nachhaltigen Entwicklung des Bestandes, hieß es. „Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine vollständige Rodung.“ So sollten vitale Bäume sogar als Zukunftsbäume erhalten bleiben und freigestellt werden. Lediglich nicht erhaltensfähiges Gehölz und der dichte Unterwuchs sollten entfernt werden.Soweit die Theorie. In der Praxis glich die fachlich erforderliche Gehölzpflege dann allerdings doch eher einem Kahlschlag als einer Durchforstung.

Forstbetrieb erklärt den Maschineneinsatz

Es waren dann allerdings nicht die Mitarbeiter der Stadt oder der Bürgermeister, die den Anwohnern und Politikern die Notwendigkeit dieser Maßnahme vor Ort erläuterten. Vielmehr unterbrach ein Mitarbeiter des mit den Durchforstungsmaßnahmen beauftragten Unternehmens seine Arbeit und erklärte, dass man die instabilen Bäume nicht ohne besondere Fahrzeuge und Gerätschaften aus dem Areal bekommen. Entsprechend seien breite Wege angelegt worden. Ohne Maschinen sei es gar nicht möglich, die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Für die Anwohner und Politiker war das nachvollziehbar.

Tümpel und Regenrückhaltebecken sollen saniert werden

Holderried und Bollrath. Copyright: Margret Klose

Außerdem soll auch der Tümpel hinter den Wohnhäusern im Rahmen der Instandsetzung entschlammt werden. Der Facharbeiter des Forstbetriebs berichtete, dass unter dem Schlossparkstadion eines der größten Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet sei. Der Tümpel habe sogar einen Zu- und Ablauf. Doch der Überlauf sei schon länger verschlammt und verstopft. „Ich habe auch noch nie einen Menschen an diesem Tümpel oder an einem möglichen Überlauf arbeiten sehen“, merkt Bollrath an. Jetzt könne er sich auch einen Reim darauf machen, warum bei starkem Regen Wasser in den Keller läuft – erst recht dann, wenn auch der Pegel im Tümpel steigt.

Grüne begrüßen Arbeiten, vermissen aber Erläuterungen

Angesprochen auf die neuen Erkenntnisse betonte Holderried: „Es ist gut, dass sich die Stadt Brühl jetzt endlich um dieses Areal hier kümmert und auch das Regenrückhaltebecken wieder ertüchtigt.“ Sie hätte sich schonendere Arbeiten gewünscht und Erläuterungen im Vorfeld, nicht erst nach dem Aufschrei der Anwohner.

Nicht alle trauern um die Bäume

Allerdings trauern nicht alle Anwohner den alten schattenspendenden Bäumen hinterher. „Wir haben auch Nachbarn die sich über das viele Licht und die direkten Sonneneinstrahlungen, die sie jetzt bekommen, freuen“, so Bollrath. Ihm hingegen fehlen noch die Planungen für die im Anschluss an die Instandsetzungsmaßnahmen versprochene Aufforstung.

Stadt verweist auf frühere Information und Genehmigungen

Die Stadt verwies bei einer Anfrage darauf, dass sie die Öffentlichkeit bereits Mitte Oktober auf die anstehenden Fällungen hingewiesen habe. Damals hatte die Verwaltung auch mitgeteilt, dass die Maßnahme im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz (AfBUK) genehmigt wurde, die Untere Naturschutzbehörde (UNB) habe der Durchführung der Maßnahme ebenfalls zugestimmt.