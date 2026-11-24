Familie klagt über Atembeschwerden und Übelkeit

Durch die Abgase einer Feuerschale erlitten am Sonntagmorgen in Angelsdorf eine Mutter und ihre drei Kinder offenbar Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Die von der Mutter alarmierte Feuerwehr brachte die Familienmitglieder ins Krankenhaus.

Ein 13-jähriger Sohn musste auf der Intensivstation behandelt werden. Lebensgefahr bestand jedoch nach Auskunft der Feuerwehr nicht.

Am Morgen klagten die Mutter und ihre drei Kinder über Atembeschwerden, Kopfschmerzen und Übelkeit, weshalb sie die Feuerwehr rief. Am Abend zuvor hatte die Familie eine Feuerschale im Garten entzündet und später in den Wintergarten des Hauses transportiert, in dem offenbar auch ein mobiler Gas-Katalytofen betrieben worden war.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Vermutlich war die Glut in der Schale noch nicht vollständig ausgebrannt und glomm im Wintergarten weiter, sodass das giftige Gas ins Haus zog, in dem die Familie schlief. Die Elsdorfer Feuerwehr, unterstützt durch die Bedburger Messeinheit, rückte mit insgesamt 40 Einsatzkräften, zwei Notärzten und drei Rettungswagen nach Angelsdorf zu dem Haus an der Gladbacher Straße aus. „Als wir am Unglücksort eintrafen, stand der Katalyt-Ofen bereits im Garten. Ob dieser oder die Feuerschale oder beide für die Gasemission verantwortlich ist, können wir nicht genau sagen“, berichtete Hans-Peter Brand von der Elsdorfer Wehrleitung. Die Schale sei vor dem Löschen durch die Wehr noch etwa 230 Grad heiß gewesen.

13-Jähriger kommt in die Kölner Universitätsklinik

Die Mutter und zwei ihrer Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, der 13-jährige Sohn kam zur Intensivbehandlung in die Kölner Universitätsklinik. Er sei jedoch nicht in Lebensgefahr gewesen. „Wir hatten einen Transport per Hubschrauber erwogen. Den haben wir dann aber wieder abbestellt“, teilte Brand mit. Die Wohnung wurde entlüftet und konnte danach wieder betreten werden.

Feuerwehr warnt vor Kohlenmonoxid

Die Feuerwehr warnt vor dem Einsatz von mobilen Heizungen und offenem Feuer in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung.

Das gefährliche Kohlenmonoxid entstehe bei unvollständiger Verbrennung zum Beispiel durch Feuerschalen, Holzkohle, Gasgeräte oder Kamine und sei geruch- und geschmacklos. (ftz)