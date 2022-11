In Oberembt wird ein Glasfasernetz errichtet. Zurzeit werden die Kabel in der Buschgasse ins Erdreich verlegt.

Elsdorf-Oberembt – Irritiert zeigten sich einige Anwohner, dass die Bürgersteige vor ihren Häusern nach der Verlegung des Glasfaserkabels nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt wurden.

Jürgen Schiffer, Vorsitzender der Wählergemeinschaft Stimme für Elsdorf, hat Klagen aus seinem Wohnort gehört, wonach nicht nur die Gehwegplatten teils unsauber verlegt worden seien. Auch Gräben im Asphalt seien unsauber wieder verschlossen worden, was Anwohner als „Pfusch“ bezeichnet hätten.

Mängel „kaum noch feststellbar“

Am Pielenpfädchen sei zudem von einem Anlieger beobachtet worden, dass eine Betonschicht unter den Gehwegplatten weggestemmt worden sei und das Loch anschließend nur mit Kies verfüllt worden sei.

„Zu Recht beschweren sich nun die Anwohner, die zuvor durch ihre Straßenbaubeiträge den fachgerechten Bau von Gehweg und Fahrbahn mitfinanziert haben“, schreibt Schiffer in einer Pressemitteilung. Er fordert regelmäßige Kontrollen der Arbeiten durch die Stadtverwaltung schon vor der Endabnahme, da die Mängel nach Abschluss der Verkabelung „kaum noch feststellbar“ seien.

Stadtverwaltung reagiert

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser, deren Subunternehmer die Arbeiten ausführen, teilte auf Nachfrage mit, dass man sich bemühe, die Arbeiten an jeder Straße an einem Tag zu schaffen, um längere Sperrungen zu vermeiden. Daher werde streckenweise die Deckschicht nur provisorisch hergestellt und vor der Endabnahme nachgebessert. Nur so sei „der Ausbau in der Geschwindigkeit möglich“.

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass wöchentliche Abnahmen erfolgten und daher auch unterirdische Baumängel „nicht unter den Asphalt gekehrt werden könnten“. Dies sei Jürgen Schiffer von der Wählergemeinschaft bereits im September mitgeteilt worden.