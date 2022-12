Elsdorf-Angelsdorf – Die „Westendpänz“ des Kindergartens Nollstraße werden in neue Räume mit viel Licht und klaren Formen einziehen. Der Anbau zweier Trakte beiderseits des vorhandenen Gebäudes geht in die Zielgerade.

Elsdorf: Kosten inzwischen gestiegen

Inzwischen sind die Kosten erneut gestiegen und die Fertigstellung hat sich verzögert. Eine Eröffnung im späten Frühjahr ist derzeit angestrebt. Schon im Mai vergangenen Jahres musste der Stadtrat zustimmen, dass die Anbauten 2,8 Millionen statt 2,1 Millionen Euro kosten. Eine im September 2020 beauftragte Planungsfirma hatte den höheren Baupreis errechnet. Jetzt müssen erneut 130 000 Euro nachgeschossen werden.

Der Stadtrat billigte den Nachschlag, der vorab in einer Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Andreas Heller und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Harald Könen freigegeben worden war, gegen drei Stimmen der Wählergemeinschaft Stimme für Elsdorf. „Stimme“-Sprecher Jürgen Schiffer bezweifelte die Dringlichkeit der Vorab-Entscheidung und wittert Planungsfehler, weil neben dem Fliesengewerk und Honoraren für Architekten- und Ingenieurleistungen erneut die Elektrotechnik zum Preistreiber wurde.

Die unverzügliche Beauftragung dieser Nachträge sei dringend erforderlich gewesen, um nicht in weiteren Terminverzug zu geraten, wies Heller die Kritik zurück. Das Land trägt 1,5 Millionen Euro der Baukosten. Als Eröffnungstermin wurde der Mai in Aussicht gestellt. Dann können die Westendpänz aus ihrem Interimsquartier in der ehemaligen Luther-Förderschule an die Nollstraße zurückkehren.