Die Stadt Elsdorf rückt vom geplanten Neubau für die Eine-Welt-Schule ab. Stattdessen soll die Grundschule mitsamt der Turnhalle an ihrem bisherigen Standort an der Jahnstraße saniert werden.

Grund dafür sind laut Stadtverwaltung erheblich verschlechterte finanzielle Rahmenbedingungen. Die höhere Kreisumlage und die gestiegenen Baukosten schlagen in diesem Zusammenhang besonders zu Buche. Dies zwingt die Stadt nun zum Umsteuern, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Mit großer Mehrheit habe der Stadtrat nun die bisherigen Neubau-Beschlüsse aufgehoben. Stattdessen soll die Verwaltung ein Sanierungskonzept für die beiden bestehenden Schulgebäude einschließlich der Turnhalle erstellen lassen.

Höhere Kreisumlage sorgt für enorme Belastung

In der Mitteilung erläutert die Stadtverwaltung die Details: Erst vor wenigen Wochen sei bekannt geworden, in welchem Umfang die steigende Kreisumlage Elsdorf zusätzlich belasten werde. Bis 2030 müsse die Stadt rund 20 Millionen Euro mehr an den Rhein-Erft-Kreis zahlen als bislang eingeplant. Dies schränke die Möglichkeiten für eigene Investitionen erheblich ein. Hinzu kämen zusätzliche Aufwendungen im sozialen Bereich.

Baukosten für Schulneubau deutlich gestiegen

Zudem seien auch die Kosten für den Schulneubau deutlich gestiegen. Ursprünglich hatte man mit rund 15 Millionen Euro kalkuliert, doch schon 2023 lag die Kostenschätzung bei rund 22 Millionen Euro für das vierzügige Schulgebäude ohne Turnhalle. Inzwischen müsse man von rund 30 Millionen Euro ausgehen. Für eine neue Turnhalle kämen schätzungsweise noch 12 Millionen Euro hinzu; die Sanierung der vorhandenen Halle wird dagegen auf rund 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Die Stadtverwaltung habe die Lage kurzfristig neu bewerten müssen und die im Rat vertretenen Fraktionen darüber informiert. „Ein einfaches 'Weiter-so' wäre verantwortungslos“, so Bürgermeister Andreas Heller in der Pressemitteilung: „Es gehört zu verantwortungsbewusstem Handeln, die Dinge neu zu bewerten, wenn sich die Umstände grundlegend verändert haben. Dies gilt leider auch für Projekte, die wir uns sicherlich alle sehr gewünscht haben.“

Keine Fördermittel und dauerhafte Haushaltsbelastung

Für den geplanten Schulneubau stehen laut Stadt keine Fördermittel von Bund oder Land zur Verfügung.

Ziel sind gute Lernbedingungen. Copyright: Sebastian Gollnow/dpa

Finanzierung und Abschreibungen würden den städtischen Haushalt ab 2030/2031 voraussichtlich mit rund zwei Millionen Euro jährlich belasten. Durch die höhere Kreisumlage fehle der Spielraum, diese Ausgaben dauerhaft zu tragen.

Steuererhöhungen werden im Stadtrat Thema

Wie die Stadtverwaltung weiter ausführt, reiche die Entscheidung gegen den Schulneubau allein aber nicht als Einsparmaßnahme aus, um die zusätzliche Belastung durch die Kreisumlage ab Januar 2027 aufzufangen.

Deshalb werde sich der Stadtrat laut Verwaltung noch in diesem Jahr mit einer Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer befassen müssen.

Bürgermeister bedauert den Verzicht

„Wir wissen, wie viele Hoffnungen die Schulgemeinschaft mit einem Neubau verbunden hat. Diese Enttäuschung lässt sich mit keiner Haushaltszahl kleinreden. Aber einfach nur die Kreisumlage im Wege der Steuererhöhung an alle Elsdorfer weitergeben, halten wir nicht für den richtigen Weg. Der Verzicht auf den Neubau schmerzt uns alle sehr, aber er leistet einen wesentlichen Sparbeitrag“, betont Bürgermeister Andreas Heller. „Auch ich verabschiede mich nur schweren Herzens von diesem Vorhaben. Hier wird deutlich, wie hart uns die massive Erhöhung der Kreisumlage trifft. Die Entscheidung dafür fällt beim Kreis, doch die finanzielle Last müssen wir hier in Elsdorf tragen. Wir haben den Scheck nicht ausgestellt, müssen ihn aber alle bezahlen.“

Tragfähige Perspektive für den Standort

Nun soll eine tragfähige Perspektive für den bestehenden Standort entwickelt werden. so die Stadtverwaltung.

Der bauliche Zustand der beiden Gebäude liege im kreisweiten Vergleich im Mittelfeld. Das für 2027 vorgesehene Sanierungskonzept soll erforderliche Verbesserungen, deren Umsetzung und die Kosten aufzeigen.

Ziel seien gute Bedingungen zum Lernen und Arbeiten auf einer finanziellen Grundlage, die Elsdorf langfristig tragen kann, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter. (rtz)