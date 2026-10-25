Einige Neuansiedlungen von Unternehmen stehen in Elsdorf bevor: Das wurde beim 35. Elsdorfer Unternehmerstammtisch deutlich, bei dem kürzlich mehr als 50 Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkamen. So konnte man beim Treffen auch Vertreterinnen und Vertreter von Firmen begrüßen, die sich in Elsdorf neu ansiedeln werden. Gastgeber war diesmal die Volksbank Erft, wie die Pressestelle der Stadt Elsdorf mitteilt.

Größte Anlage für bakterielle Zellulose geplant

„Bioweg wird im nächsten Jahr die europaweit größte Anlage zur Herstellung von bakterieller Zellulose auf dem Areal von Pfeifer & Langen bauen“, werden Bürgermeister Andreas Heller und der Elsdorfer Unternehmer Frank Klöser in der Mitteilung zitiert. Sie hatten den Stammtisch im Februar 2016 gegründet und gaben einen Einblick in die aktuelle Entwicklung. Bei Bioweg werden Kosmetik- oder Saatgutprodukte ohne Mikroplastik hergestellt, erläuterten sie.

Weitere Ansiedlungen im Gewerbegebiet und in der Stadt

Weiter wussten sie zu berichten, dass „Sam Motion Eventforum“ – eine Beratungsagentur für Schulungen, Projektmanagement und Teambuilding – im Gewerbegebiet in wenigen Wochen seinen neuen Betriebssitz nach einjähriger Bauzeit eröffnet. „Mamell“, ein Modeunternehmen, eröffne Anfang November eine neue Filiale an der Oststraße. Im Gewerbegebiet entstehe derzeit ein neuer Standort von „Technik Center Alpen“, einem Hersteller von Landwirtschafts- und Industrietechnik.

Informationen gab es auch über den Gastgeber: Wie Volker Leisten, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, berichtete, zähle die 1893 in Elsdorf-Esch am zweiten Weihnachtstag gegründete Genossenschaftsbank zu den ältesten Unternehmen der Stadt. Auf der Agenda standen auch aktuelle Themen der Stadtentwicklung: der derzeitige Umbau des Außenareals an der Gesamtschule, die 2027 vorgesehene Neugestaltung der Fläche rund um den Prompershof und die „Grüne Achse“ auf der ehemaligen Bahntrasse.

Der Elsdorfer Unternehmer-Stammtisch umfasst nach Angaben der Stadt ein Netzwerk von mehr als 200 Betrieben. Interessierte Firmen können sich an den städtischen Wirtschaftsförderer Jan Hanisch per E-Mail oder unter 02274/709242 wenden. (eva)

jan.hanisch@elsdorf.de