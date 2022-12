Elsdorf – Live-Auftritt im ZDF, eigener Wikipedia-Eintrag, zahlreiche Berichte in nationalen Medien: Markus Wipperfürth ist durch seine Hilfsaktionen während der Hochwasser-Katastrophe deutschlandweit bekannt geworden. Mit Videos ließ der Elsdorfer die Menschen auf Facebook an den Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet im Ahrtal teilhaben. Das interessierte so viele Personen, dass ihm mittlerweile 250.000 Nutzer auf dem Sozialen Netzwerk folgen. Mehr als 400.000 Nutzer haben seine Beiträge abonniert.

In seinen Videos zu sehen ist fast immer eine Mütze: Abgewetzt, grau – eine ganz normale Kappe eben, die wohl kaum noch ein paar Euro wert ist. Doch auf Ebay sehen das die Bieter scheinbar anders: Mehr als 133.000 Euro wollte ein Bieter zahlen, damit die Kappe von Markus Wipperfürth in seinen Besitz übergeht. Am Sonntag lag der Preis jedoch nur noch bei 124.299 Euro. Die Auktion läuft noch bis Montagabend.

Kappe von Markus Wipperfürth: Ebay-Auktion wird gestoppt

Schon zuvor hatte es Probleme gegeben. Erst am Donnerstag war die Seite auf einmal aus dem Netz verschwunden. Die Auktion war Ebay zufolge automatisiert gestoppt worden und erst am Freitagabend wieder abrufbar.

Die Unterbrechung hatte Ebay mit „formalen Unstimmigkeiten im Verkäuferkonto“ erklärt, sodass das System das Verfahren aus Sicherheitsgründen „automatisiert beendet“ habe. Am Freitagabend hatte das Startgebot dann bei rund 25.000 Euro gelegen.

Markus Wipperfürth will Erlös an Flutopfer spenden

Der Erlös der Auktion soll vollständig an die Soforthilfe des Landkreises Ahrweiler gehen, schreibt Wipperfürth in der Ebay-Anzeige. „Wir möchten mit dieser Auktion Menschen helfen, die vieles oder alles verloren haben.“ Und auf den Höchstbietenden wartet am Ende auch noch eine persönliche Übergabe mit Markus Wipperfürth.

Gegenüber t-online erklärte der Landwirt noch am Mittwoch, dass die Angebote so rasch in die Höhe geschossen seien, dass seine Sparkasse, die für ihn die Auktion abwickelt, zeitweise von Fake-Geboten ausgegangen sei. Nach einer Prüfung mit Ebay soll sich jedoch herausgestellt haben, dass die Gebote echt seien. Die Auktion konnte zunächst weitergehen. Am Donnerstagmittag wurde sie dann erneut gestoppt.

Markus Wipperfürth weist Verbindung zu Querdenker-Szene zurück

Während seine Kappe bei Ebay am Ende vermutlich mehrere 10.000 Euro einbringt, ist der Elsdorfer Landwirt auch drei Wochen nach den schweren Hochwassern rund um das Ahrtal weiter im Krisengebiet unterwegs, um den Menschen vor Ort zu helfen. Und um weiter auf die Katastrophe hinzuweisen und an die Flutopfer vor Ort zu erinnern.

Gleichzeitig wurden jedoch auch Stimmen laut, wonach Markus Wipperfürth Spenden von Querdenkern und aus der rechten Szene angenommen haben soll. Angesprochen auf dieses Thema antwortete er in einem ZDF-Interview: „Das stimmt nicht. Wir distanzieren uns da absolut von. Ich wusste nicht, wer mich da angerufen hat, ich kenne diese Leute nicht.“

Unter anderem soll sich Bodo Schiffmann, der in der Querdenker-Szene bekannt ist und gegen den wegen Volksverhetzung ermittelt wird, beim Elsdorfer gemeldet haben. Als er jedoch erfahren habe, welche Person hinter den Spenden stecke, habe Markus Wipperfürth das Angebot abgelehnt, sagte er gegenüber dem ZDF. „Mich interessieren die Querdenker nicht. Ich weiß, warum ich einen Mundschutz trage und mich impfen lasse.“ (ve mit dpa)