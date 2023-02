Vierstellige Summe in Elsdorf erbeutet Falscher Staubsaugervertreter betrügt Senior

Elsdorf-Grouven – Ein falscher Staubsaugervertreter hat am Dienstagnachmittag einen vierstelligen Geldbetrag von einem 78-Jährigen aus Grouven erbeutet. Der Mann hatte vorgegeben, dass eine Reparatur am Staubsauger des Seniors nötig gewesen sei.



Der 78-Jährige empfing den Besuch des vermeintlichen Vertreters gegen 12 Uhr an seiner Haustür. Wie die Polizei mitteilt, sah der Vertreter sich den Markenstaubsauger des älteren Mannes an und tauschte Teile aus, obwohl das Gerät gar nicht kaputt gewesen sei. Weil der Bewohner nicht genug Bargeld zu Hause gehabt habe, um die Reparatur zu bezahlen, sei der falsche Vertreter daraufhin mit ihm zu einer Bank gefahren.



Der Vertreter soll etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur, kurze dunkelblonde oder braune Haare und ein rundes Gesicht. Er soll eine Jeans und ein T-Shirt getragen haben. Zeugen, die den Mann im Bereich der Römerstraße oder am Brockendorfer Weg gesehen haben, können sich unter 02233/520 oder per E-Mail an die Polizei wenden. (at)