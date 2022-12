Erftstadt – Auf den Autobahnen 1, 61 und 553 kommt es im Bereich des Autobahnkreuzes Bliesheim sowie an der Anschlussstelle Weilerswist-West zu mehreren Einschränkungen, teilt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, mit. Am Dienstag, 7. Juni, und am Tag darauf ist jeweils von 7 bis 15 Uhr im Autobahnkreuz Bliesheim auf der Überfahrt von der A553 aus Köln kommend auf die A1 nach Trier nur eine von zwei Fahrspuren frei.

Am Mittwoch (8. Juni) und Donnerstag (9. Juni) können Verkehrsteilnehmer jeweils von 9 bis 16 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund nicht an der Anschlussstelle Weilerswist-West abfahren. Eine Umleitung über die A61-Anschlussstelle Weilerswist ist Rote-Punkt-Schildern ausgewiesen.

Umleitung über die Anschlussstelle Erftstadt ist ausgeschildert

An beiden Tagen ist zudem jeweils von 9 bis 15 Uhr im Autobahnkreuz Bliesheim keine Überfahrt von der A 61 aus Koblenz kommend auf die A553 nach Köln möglich. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Erftstadt ist ebenfalls ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH arbeitet in dieser Zeit an Böschungen im Autobahnkreuz Bliesheim sowie an der Anschlussstelle Weilerswist-West. Auch diese Arbeiten stehen noch im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe von Mitte Juli 2021. Dazu zählten auch komplett weggespülte Brücken, auf kompletter Breite durchpflügte Autobahnen, über Kilometer abgerutschte Böschungen sowie eingestürzte Lärmschutzwände.

Allein an den Autobahnen im Rheinland entstanden Schäden bis zu 100 Millionen Euro. In der Spitze waren während und nach den Unwettern mehr als 130 Kilometer Autobahn (in einfacher Richtung) zwischen Wuppertal und Sinzig teil- oder vollgesperrt.