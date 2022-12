Erftstadt – Die Autobahn 61 wird am Sonntag, 24. Januar, von 5 bis 13 Uhr zwischen dem Dreieck Erfttal und der Anschlussstelle Gymnich in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Hochspannungsleitung von Kierdorf Richtung Euskirchen wird erneuert, an dem Tag ist der Abschnitt über die Schnellstraße dran.



Der Verkehr in Richtung Venlo wird im Dreieck Erfttal über die A 1 in Richtung Dortmund weitergeleitet, an der Anschlussstelle Hürth sollen die Autofahrer die Autobahn verlassen und über die L 495 bis zur Anschlussstelle Gymnich fahren. Ab dort können sie wieder die A 61 benutzen. Der Verkehr in Richtung Koblenz nutzt die Umleitungsstrecke, die mit einem roten Punkt beschildert wird, in die andere Richtung.

Die Arbeiten seien auf einen Sonntag gelegt worden, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, teilt die Bezirksregierung mit. (uj)