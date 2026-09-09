Unbekannte sollen sich ab dem Abend bis zum Morgen auf dem Sportplatz aufhalten, Musik hören und dazu singen: Anwohner, die unweit entfernt des Sportplatzes in Erftstadt-Köttingen wohnen, beklagen Ruhestörungen. Eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, könne deshalb seit Monaten nicht schlafen.

Sie sagte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Etwa gegen 23 Uhr geht das los. Laute Musik. Da singt dann auch einer laut zu.“ Sie habe einmal etwa drei bis vier Männer gesehen. Erst wenn sie morgens um 7 Uhr die Rollade hochziehe, dann höre es auf, sagt sie. „Bald jede Nacht“ seien die Unbekannten dort. Sie sollen sich der Anwohner zufolge auf der südlichen Seite des Sportplatzes an der Hermann-Köster-Straße aufhalten, in der Ecke gegenüber des Vereinsheimes.

Ich habe am Tag schon Angst davor, was in der Nacht passiert Eine betroffene Anwohnerin

„Ich habe am Tag schon Angst davor, was in der Nacht passiert.“ Sie versuche, tagsüber zu schlafen, das könne sie aber nicht gut. Es sei schon heftig. „Ich bin müde. Ich kann ja kaum noch schlafen.“ Mal gibt es der Anwohnerin zufolge auch ruhige Nächte. Wenn es regnet, kämen sie nicht, vermutet sie. Sie wohne dort seit etwa 30 Jahren und betont: „Sowas habe ich noch nie erlebt.“

Erftstadt: Polizei konnte keine Verursacher antreffen

Eine weitere Anwohnerin bestätigt die Ruhestörungen ebenfalls – „seit dem Frühjahr fast jede Nacht“, sagt sie. „Es ist unglaublich. Keiner tut was“, fügt sie hinzu. Auch Agathe Rapp aus Köttingen gibt an, eines Nachts gegen etwa 3 Uhr Musik gehört zu haben. Da sie mehrere Hundert Meter entfernt vom Sportplatz wohnt, vermutet sie, dass der Wind in dieser Nacht entsprechend gestanden habe.

Die betroffene Anwohnerin hat nach eigenen Angaben bereits oft die Polizei gerufen. Wie die Polizei auf Anfrage dazu mitteilt, kam es seit Anfang Juni zu Meldungen von Ruhestörungen im Bereich des Sportplatzes in Köttingen. Allein von Anfang Juni bis Anfang August kam es der Polizei zufolge zu einem Dutzend Einsätzen mit dem Einsatzstichwort „Ruhestörung“ am Sportplatz in Köttingen.

Die Polizistinnen und Polizisten hätten jedoch keinen Verursacher antreffen können. Die Anwohnerin vermutet, dass sie sich verstecken. Wie die Polizei weiter mitteilt, bestehe eine Handhabe – von mündlicher Verwarnung bis hin zur Ordnungswidrigkeitenanzeige – nur, wenn man die Verursacher antreffe. Grundsätzlich komme es in den Sommermonaten vermehrt zu Ruhestörungen im Kreisgebiet, insbesondere an Örtlichkeiten, die zum Verweilen und Aufhalten einladen oder dafür geeignet sind.

Köttingen: Sportplatz befindet sich im Eigentum der Stadt Erftstadt

Beim Blick auf den Sportplatz merkt man schnell: Es ist ein Leichtes, auf den Platz zu kommen. Derzeit finden dort noch Bauarbeiten statt. Neben Baustellenbaken, die leicht zu überwinden sind, sind Lücken.

Auf dem Sportplatz sollen sich nachts Personen aufhalten und Anwohner um den Schlaf bringen. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Wie Alfred Zimmermann, der Vereinsvorsitzende des SC Erftstadt-Ville, mitteilt, habe man keine Hinterlassenschaften oder Ähnliches, die auf die Ruhestörungen zurückzuführen sein könnten, gefunden. Der Verein habe Schilder angebracht.

Der Sportplatz befinde sich im Eigentum der Stadt, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage der Redaktion mit. Die Ruhestörung sei dem Ordnungsamt nicht bekannt. „Wenn wir von Ruhestörungen wissen, gehen wir dem nach.“

Derzeit sei der Zaun des Geländes an zwei Stellen geöffnet. Die jeweils beauftragte Firma sei für die Baustellenabsperrung zwischen öffentlichem Gelände und Baustelle, in diesem Fall dem Sportplatz, verantwortlich. „Auf dem Sportplatzgelände reicht für die Arbeiten ein Flatterband aus, da sich dort nur befugte Personen aufhalten dürfen.“

Wie der Sprecher weiter mitteilt, seien die Bauarbeiten am Sportplatz abgeschlossen. Das Sportlerheim soll bis Anfang Oktober fertiggestellt werden. Im Anschluss daran werde das Grundstück wieder eingezäunt.