Erftstadt Bau eines Netto-Marktes am Friesheimer Ortsrand rückt näher

Erftstadt-Friesheim – Der Bau eines Netto-Marktes am Friesheimer Ortsrand ist wieder einen Schritt näher gerückt. Der Stadtrat hat das städtebauliche Konzept für die Ansiedlung des Nahversorgers beschlossen. Wenn alles glatt läuft, könnte Ende des kommenden Jahres eine Baugenehmigung vorliegen.

In die Planung einbezogen ist der Bau eines Kreisverkehrs an der Einmündung der Landesstraße 162 in die L 33 (Weilerswister Straße). Der sei eine Option für die Zukunft, sagt der Friesheimer Ortsbürgermeister Stephan Bremer, im Moment sei er nicht notwendig. Die Verwaltung hatte aber empfohlen, die nötigen Flächen in das weitere Bauleitplanverfahren aufzunehmen.

Neben dem Discounter mit 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche und einer Bäckerei mit Café plant ein Investor auf dem Grundstück neben dem Friesheimer Friedhof sechs Doppelhäuser. (uj)