Erftstadt-Gymnich – Am später Freitagabend wurden bei einem Unfall auf der Landesstraße 495 vier Personen leicht verletzt, darunter auch ein dreijähriges Kind. Der Unfall ereignete sich gegen 22.10 Uhr. Wie die Polizei erklärte sei eine 24-Jährige mit ihrem Wagen auf der L 495 aus Düren kommend in Richtung Hürth unterwegs gewesen.

In Gegenrichtung war zur gleichen Zeit ein 30-jähriger Fahrer mit seiner 29-jährigen Frau und dem dreijährigen Kind unterwegs.

Autofahrer kollidieren auf Gymnicher Kreuzung

An der Kreuzung L162 hielten beide Fahrzeuge bei Rot an. Wie die Polizei weiter erklärte sei anschließend die 24-Jährige aus bisher noch nicht geklärter Ursache links in Richtung Gymnich abgebogen. Der Familienvater wollte gerade aus. Im Kreuzungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß der beiden Wagen gekommen. Schnell waren die Feuerwehr und die Rettungskräfte vor Ort.

Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle an der Gymnicher Kreuzung. Copyright: Eric Lamparter

Alle in den Unfall involvierten Personen kamen nach der notärztlichen Untersuchung vor Ort zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich musste für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme durch die Polizei des Rhein-Erft-Kreises gesperrt werden. Der Verkehr wurde ortsnah abgeleitet, die Fahrzeuge abgeschleppt. (mkl)