Im November beginnt die Kanalsanierung in Liblar.

Erftstadt-Liblar – Im November beginnt das von den Stadtwerken beauftragte Unternehmen Geiger Kanaltechnik aus Bochum mit der Kanalsanierung in Liblar. Die Arbeiten werden in verschiedenen Straßenzügen bis Ende 2021 ausgeführt.

Durch die unterirdische Technik entfallen die üblichen Baugruben und das Umfeld wird weniger von Emissionen belastet. In Liblar werden unter anderem Schlauchliner eingebaut. Hierbei wird ein mit Kunstharz getränkter Kunststoffschlauch in den Kanal eingebracht und anschließend zum neuen „Rohr im Rohr“ mit UV-Licht ausgehärtet. Die Anschlüsse werden im Nachgang mit einem Fräsroboter aufgebohrt und dann angeschlossen. Die Baufirma wird die in den betreffenden Straßen und Gebieten wohnenden Bürger über den Zeitraum der Arbeiten informieren.

Durch vermehrten Wasserabfluss werden die Sanierungen erschwert. Die Stadtwerke bitten daher darum, in den betreffenden Gebieten den Wasserverbrauch zu reduzieren. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 1,5 Millionen Euro. Für Fragen zur Kanalsanierung steht bei den Stadtwerken Erftstadt Kirsten Schmitz-Weidgang, von der technischen Abteilung Abwasser, unter 02235/409878 zur Verfügung. Außerdem kann man sich auch im Internet erkundigen. (kom)