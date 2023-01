Der Lechenicher Spielplatz an der Weltersmühle/Ecke An St. Servatius verfügt als erster in Erftstadt über ein behindertengerechtes Kinderkarussell.

Erftstadt – Die Stadt Erftstadt betreibt insgesamt 59 Spielplätze. Auf sechs der Anlagen wurden insgesamt acht integrative (behindertengerechte Geräte aufgebaut, teilte die Verwaltung auf Anfrage der Stadtverordneten Susanne Loosen (SPD) mit.

Integrativer Jugendtreff

Der Spielplatz Wilfried-Neumann-Straße in Blessem wurde im Zuge des Neubaus mit einer integrativen Spielplattform, einer Drehscheibe sowie einem Kugelkaleidoskop ausgestattet.

Auf dem Spielplatz an der Hunsrückstraße in Gymnich wurde im Zuge des Neubaus ein integrativer Jugendtreff errichtet. Die Fläche an der Schützenstraße erhielt einen integrativen Spielpunkt.

Die Ausstattung des Spielplatzes in den Lechenicher Wallanlagen wurde um ein integratives Sandspielgerät ergänzt und auf dem Spielplatz Weltersmühle befindet sich inzwischen ein Sitzkarussell.

Neues Gerät für Sandspiele

Die Ausstattung der großen Spielfläche an der Kantstraße in Liblar wurde ebenfalls um ein integratives Sandspielgerät ergänzt. Auf den Spielplätzen Baumstraße in Dirmerzheim, Schützenstraße in Gymnich, sowie am Schildgensweg in Kierdorf und der Franz-Lehnen-Straße in Köttingen werden Spielhäuser aufgebaut, die auch für Kinder im Rollstuhl geeignet sind.

Zudem ist in den Lechenicher Wallanlagen die Aufstellung eines barrierefreien Drehkarussells vorgesehen, teilte Baudezernent Dirk Schulz der Ratsfrau im Stadtrat mit.