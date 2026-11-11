Fahndung mit Lichtbild im Rhein-Erft-Kreis

Mit einem Lichtbild sucht die Polizei im Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einer Verdächtigen, die eine 89-jährige Erftstädterin in ihrem Zuhause betäubt und ausgeraubt haben soll.

Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos, teilt die Polizei mit. Deswegen wird jetzt mit einem Foto nach der Frau gefahndet,

Pflegekraft soll Seniorin Tee mit Benzodiazepinen verabreicht haben

Die gesuchte Frau war laut Polizei als Pflegekraft bei der Erftstädterin tätig. Sie soll die Geschädigte am Abend des 15. Januar dieses Jahres mit einem manipulierten Getränk betäubt haben: Sie verabreichte ihr einen mit Benzodiazepinen versetzten Tee. „Aufgrund der laienhaften Dosierung und des hohen Alters der Geschädigten führte die Beschuldigte eine erhebliche Gesundheitsgefährdung bis hin zur potenziellen Lebensgefahr herbei“, so die Polizei im Fahndungsportal NRW, über das auch nach der Frau gesucht wird.

Schmuck und Bargeld geraubt, Flucht durch das Fenster

Im weiteren Verlauf der Nacht soll die Verdächtige der schlafenden und wehrlosen Seniorin Schmuck vom Körper sowie Bargeld geraubt haben. Danach flüchtete sie durch ein Fenster. Am nächsten Morgen bemerkten Angehörige die Tat und alarmierten die Polizei.

Zeugen gesucht: Beschreibung der Verdächtigen

Die moldawische Beschuldigte war laut Polizei seit dem 7. Januar 2026 als Pflegekraft im Haushalt der 89-Jährigen tätig. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Verdächtigen machen können. Die Frau ist laut Polizeibericht schlank und etwa 1,63 Meter groß.

Hinweise an die Polizei

Hinweise unter 2271/810 oder per E-Mail. Wer die Verdächtige antrifft, sollte die Polizei unverzüglich über den Notruf 110 kontaktieren. (rtz)

poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de