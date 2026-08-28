Foto veröffentlicht 73-jähriger Mann aus Erftstadt-Lechenich wird seit Tagen vermisst

Die Polizei sucht nach einem 73-jährigen Mann aus Erftstadt-Lechenich, der seit einigen Tagen vermisst wird. Die Beamten haben jetzt ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach einem vermissten 73-Jährigen. Copyright: Polizei

Der Vermisste wurde laut Polizei zuletzt am Dienstagabend (25. August) an seiner Wohnanschrift in Lechenich gesehen. Umfangreiche Ermittlungen zu seinem Verbleib und Suchmaßnahmen seien bislang ohne Erfolg geblieben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinde.

Erftstadt: Vermisster wurde zuletzt am Dienstag an seiner Wohnung gesehen

Der Vermisste ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, kräftig und hat graue Haare. Er trägt einen Schnäuzer und gelegentlich eine Lesebrille. Sein Gang sei unsicher, so die Polizei, er stütze sich in der Regel auf einen Gehstock. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 02271/810 oder per E-Mail entgegen. (aen)