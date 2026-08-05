Zu einem schweren Rohrbruch ist es in der Nacht zu Mittwoch (5. August) auf Höhe des Freibads in Erftstadt-Lechenich gekommen. Das teilt die Stadt Erftstadt mit. In mehreren Stadtteilen sei die Wasserversorgung ausgefallen oder eingeschränkt gewesen, heißt es.

Erftstadt: Reparatur hat begonnen und soll voraussichtlich bis Mitte August dauern

Noch in der Nacht hätten die Stadtwerke die meisten betroffenen Haushalte wieder mit Wasser versorgen können, ist aus dem Rathaus zu erfahren. Die betroffene Leitung sei abgestellt und die Gefahrenstelle abgesichert worden.

Die Reparatur hat bereits begonnen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Die Arbeiten werden demnach voraussichtlich bis Mitte August dauern. Grund dafür sei die Lage der Wasserleitung. (eva)