Erftstadt-Lechenich – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Erftstadt leicht verletzt. Nach den Untersuchungen vor Ort wurden sie in Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser nach Erftstadt und Brühl gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Luxemburger Straße kurz hinter der Zufahrt zur Bundesautobahn 1/61.



Beide Fahrzeuge waren aus Liblar kommend in Fahrtrichtung Lechenich unterwegs. Wie und warum es auf der geraden Strecke dann zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen kam, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unklar ist auch, warum einer der beiden Wagen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.



Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwehr Erftstadt waren unter der Leitung von Peter-Josef Müller schnell vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle und unterstützten den Rettungsdienst. Polizisten lenkten während der Unfallaufnahme ihrer Kollegen den Verkehr über die zweite Spur der Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei.