Hohe Flammen Gartenschuppen in Erftstadt-Liblar brennt vollständig aus

Erftstadt-Liblar – Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist am Samstagnachmittag der Holzanbau einer Garage in der Parkstraße in Brand geraten. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Kurz nach 16:30 Uhr ist der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen.

Wenige Minuten später waren gut 30 Feuerwehrleute der Löschgruppen Köttingen, Bliesheim, Liblar und der hauptamtlichen Wache unter der Einsatzleitung von Wolfgang Erkens auf dem Weg zur Parkstraße. Die hohen Flammen die durch das Holzdach des Schuppens schlugen und der schwarze Rauch, konnten die Feuerwehrleute schon aus der Ferne sehen. Bei ihrer Ankunft brannte der Schuppen in voller Ausdehnung.

Feuer breitete sich auf Garage aus

Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es jedoch zu verdanken, dass der in der Garage vor dem Holzschuppen stehenden Personenwagen nicht in den Flammen verbrannte. Wie Erftstadts Feuerwehrsprecher Elmar Mettke erklärte, hätten ihn die Einsatzkräfte sofort aus dem Gefahrenbereich geschafft. Denn durch eine innere Verbindung zwischen der Garage und dem Schuppen hatte sich das Feuer auch auf die Garage und dort in die tiefergehangene Decke ausgebreitet. In schwerem Atemschutz kämpften sich die Feuerwehrleute zur Brandstätte vor. Die Löschangriffe erfolgten über mehrere Seiten von außen und von innen. „Das Feuer war so heiß, dass sogar die in einigen Metern Entfernung stehenden Gartenlaternen schmolzen“, berichtete Mettke.

Der Holzschuppen ist mit allem was in ihm aufbewahrt und daringestanden hatte komplett ausgebrannt. Um mögliche Brandnester abzulöschen haben die Feuerwehrleute auch die Zwischendecke in der Garage herunterholen müssen. Zur Brandursache konnten die Polizei und die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises haben die Ermittlungen aufgenommen.