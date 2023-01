Kein Schaden nach der Flut Pflanzen im Lechenicher Schlosspark brauchen mehr Wasser

Erftstadt-Lechenich – Viele Bereiche in Erftstadt nahmen durch die Flutkatastrophe teils schweren Schaden. Nicht so jedoch der Lechenicher Schlosspark. „Das Gelände liegt etwas höher als die umliegenden Bereiche, daher kam hier auch das Wasser des Rotbachs nicht hin“, erläutert Gisela Heugel, Vorsitzende des Förder- und Freundeskreises. Auch der Liblarer Schlosspark Gracht wurde von Schäden verschont. Im Stadtgarten hingegen stand in der Mitte das Wasser, ein Weg musste erneuert werden.

Größere Schäden hingegen richtete die Flut im Frauenthaler Gesundheitsgarten an, wo Wege beschädigt wurden, Bänke unter Wasser standen und Pflanzen weggespült wurden. „Insgesamt hält sich der Schaden in den Parks aber in Grenzen, wir hatten da noch großes Glück“, sagt die städtische Parkbeauftragte Sandy Wormland.

Boden nicht feucht genug

Für den Lechenicher Park gilt, dass er tatsächlich dringend mehr Regen und regelmäßiges Gießen braucht, damit die rund 70 neu gepflanzten Bäume versorgt sind. Der Boden sei nur bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern ausreichend feucht – viel zu wenig also.

Der Park wird daher im Auftrag der Stadt von der Fachfirma Frissen und Zohren mittels eines Gießwagens gewässert. „Mit dem Neubau an der Frenzenstraße unmittelbar angrenzend an den Schlosspark wird die Wasserzufuhr für den Park deutlich erleichtert“, sagt Heugel.

Zahl der mutwilligen Beschädigungen hat abgenommen

Denn mit dem Investor des neuen Wohnkomplexes sei vereinbart, eine Wasserzufuhr zum Park herzustellen. Besucher des geplanten Cafés im Erdgeschoss des Neubaus blicken auf den neuen Parkteil, was auch für mehr soziale Kontrolle sorge. Denn es gebe auch eine Drogenszene, die sich im Park treffe. Entsprechende Hinterlassenschaft deuteten eindeutig darauf hin, berichtet Förderkreismitglied Margret Konze-Gründemann. Die Zahl der mutwilligen Beschädigungen hat laut Förderkreisvorsitzender Heugel zwar etwas abgenommen, doch es gibt sie immer noch. So stahlen unlängst Diebe eine Metallabdeckung am sogenannten Wronkator, das am Hildegardisweg steht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schwere Schäden durch die Flut Anzeige Real-Markt in Erftstadt bleibt noch Monate geschlossen von Horst Komuth

Vom Geschäftsmann zum Obdachlosen Anzeige Erftstädter hat durch ein Burnout alles verloren von Margret Klose

Flutkatastrophe in Blessem Anzeige So soll es mit den Häusern an der Abbruchkante weiter gehen von Horst Komuth

„Es ist wichtig, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes weiterhin ein wachsames Auge auf den Park werfen“, betont Heugel. Die Bepflanzung von altem und neuem Parkteil ist im wesentlichen abgeschlossen. Als Neuzugang wurde ein Ilex hinter der Infotafel am Brunnen gesetzt, gespendet vom Lechenicher Gartenbau- und Verschönerungsverein. Demnächst würden noch zwei Ilexgewächse gepflanzt, kündigt Heugel an.