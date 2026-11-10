„Die wilden Zwerge“Spenden machen Köttinger Kita-Wunsch wahr

Neue Spielgeräte für die Kita

Dank Spenden und viel ehrenamtlichem Engagement hat der Förderverein der Köttinger Kita „Die wilden Zwerge“ einen Wunsch der Kinder erfüllt. Wie die Stadt Erftstadt mitteilt, stehen auf dem Außengelände des städtischen Familienzentrums seit kurzem ein neuer Holzbauwagen und ein Spielhaus mit Veranda. Die Kinder seien begeistert.

Finanzierung über Förderverein und Spenden

Die neuen Spielgeräte im Gesamtwert von mehr als 4.500 Euro wurden laut Mitteilung vollständig über den Verein zur Förderung des städtischen Familienzentrums „Die wilden Zwerge“ finanziert. Ermöglicht worden sei die Anschaffung vor allem dank Spenden der Westenergie AG (2000 Euro), der Kreissparkasse Köln (1000 Euro) und der Volksbank Rhein-Erft-Köln (500 Euro). Den Rest steuerte der Förderverein selbst bei.

Dank an die Unterstützer

Die Vorsitzende Alina Kramer dankte den Unterstützern. Ohne sie wäre eine Anschaffung in dieser Größenordnung kaum möglich gewesen, erklärte sie. „Wenn man dann sieht, mit welcher Freude die Spielgeräte erobert wurden, hat sich die Arbeit gelohnt.“

Kita-Leiterin: Begrenzte kommunale Mittel

Auch Kita-Leiterin Birgit Molitor freut sich über die neuen Spiel-Möglichkeiten: „Gerade in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte stehen für zusätzliche Anschaffungen oder Wünsche, die über die notwendige Grundausstattung hinausgehen, nur sehr begrenzte Mittel zur Verfügung. Umso wichtiger ist für uns die Unterstützung durch den Förderverein. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Gemeinsamer Aufbau an einem Tag

Neben der Finanzierung sei auch der Aufbau der Spielgeräte eine Herausforderung und ein weiteres Gemeinschaftsprojekt gewesen. Mitarbeitende der Kita, Vereinsmitglieder und mehrere engagierte Väter packten gemeinsam an, so die Mitteilung. Eine besondere Rolle habe Thomas Adam, Vater eines Kita-Kindes und selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer, übernommen. Dass alle Geräte an einem Tag fertiggestellt werden konnten, bezeichnete er als tolle Gemeinschaftsleistung. Den Arbeitseinsatz organisierte Ulrich Löchte, Schriftführer des Fördervereins.

Überraschung für die Kinder

Für die Kinder blieb die Aktion bis zuletzt eine Überraschung. Als sie in die Kita kamen, wurden der Bauwagen und das Spielhaus entdeckt und mit großer Freude „eingeweiht“, wie die Stadt mitteilt. (hmc)