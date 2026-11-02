Gedenken in Erftstadt

Am Volkstrauertag, 15. November, wird in Erftstadt und Wesseling der Opfer von Gewalt und Kriegen gedacht. Erftstadts Bürgermeisterin Carolin Weitzel weist darauf hin, dass in den Ortsteilen, meist im Anschluss an die Gottesdienste, offizielle Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen erfolgen. „Gerade in Zeiten, in denen an der europäischen Grenze wieder massive Kriegshandlungen zu beobachten sind, sollte die Erinnerung wachgehalten werden, welches Leid Gewalt über die Menschen bringt“, wird Weitzel zitiert. Die Ortsbürgermeister appellieren an die Bürgerschaft, sich wieder vermehrt an den Gedenkveranstaltungen zu beteiligen, „um das Erinnern zu bewahren“.

Erinnerung an zwei Feuerwehrleute in Liblar

In Liblar wird bei der Kranzniederlegung auch der beiden Feuerwehrleute Klaus-Dieter Zimmer und Friedrich Jauck gedacht, deren Tod sich zum 45. Mal jährt. Sie kamen am 3. November 1981 bei einem Einsatz ums Leben, als eine Halle einstürzte.

Gedenkfeiern in Wesseling

Die Stadt Wesseling lädt auch zu kurzen Gedenkfeiern mit Kranzniederlegung ein: um 10 Uhr auf dem Friedhof in Berzdorf, um 10.30 Uhr am Ehrenmal an der Kirche St. Thomas in Urfeld. Es folgen Gedenkfeiern am Ehrenmal an der Kirche St. Andreas in Keldenich (10.45 Uhr) und am Mahnmal im Rheinpark, Parkstraße (12 Uhr), heißt es.

Redner und musikalische Begleitung

Bürgermeister Ralph Manzke spricht im Rheinpark und in Urfeld, die erste stellvertretende Bürgermeisterin Monika Engels-Welter in Keldenich und der zweite stellvertretende Bürgermeister Halil Odabasi in Berzdorf. Der Männer-Gesang-Verein Wesseling begleitet die Gedenkfeiern in Berzdorf und im Rheinpark musikalisch, Trompeter Thorsten Karl in Keldenich und die Musikfreunde Urfeld an St. Thomas in Urfeld. (eva)